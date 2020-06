Valsts prezidenta Egila Levita sveiciens skolēniem, studentiem, mācībspēkiem un vecākiem

[embedded content] Mīļie skolotāji, skolēni, pasniedzēji, studenti un vecāki! Aizvadīts mācību gads, ko jūs atcerēsieties vienmēr. Un ne tāpēc, ka 2020 ir viegli iegaumējama ciparu kombinācija. Šajā gadā Latvijas skolas un augstskolas pirmo reizi vēsturē strauji un izlēmīgi pārgāja uz attālinātajām mācībām jeb mūslaiku mājmācību. Jā, šīs piespiedu pārmaiņas prasīja no jums daudz enerģijas un vēl vairāk pacietības. Tas nebija viegli, īpaši skolēnu vecākiem, un tomēr – jūs tikāt tam cauri. Paldies par jūsu izturību! Tā kārtīgi nosvinēt šogad ar lielu balli absolventiem gada noslēgumu diemžēl nesanāks, bet jūs katrs varat pamatoti justies kā uzvarētājs. Kā cilvēks, kurš kļuvis stiprāks un prot uzņemties atbildību par savu dzīvi arī neparastās situācijās. Kā ieguvumi, tā zaudējumi no šīs situācijas kļūs skaidrāki ar laiku. Tomēr jau tagad varam teikt, ka jaunā pieredze, kāda tika gūta mācību gada pēdējos mēnešos, visdrīzāk nākotnē lieti noderēs. Šodien mēs nezinām, kāds izvērtīsies nākamais mācību cēliens, bet, cerams, rudenī skolēni un skolotāji, pasniedzēji un studenti varēs tikties ne tikai ekrānos, bet arī klātienē kopā apgūt zināšanas un izbaudīt cilvēcisku siltumu un draudzību. Bet tagad ir laiks vasarai! Lai jums izdodas labi atpūsties, paceļot pa mūsu dzimto Latviju, izstaigāt dabas takas un apmeklēt mūsu bagātos muzejus! Lai jums daudz dzīvesprieka un lai izdodas pasaules tālākā izzināšana!

Source: President of Latvia in Latvian