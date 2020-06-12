В День России Президент вручил медали Героя Труда

Source: President of Russia – Kremlin

Звание Героя Труда установлено в 2013 году и присваивается за выдающиеся результаты в государственной, общественной и хозяйственной деятельности, вклад в социально-экономическое развитие страны, в том числе в развитие промышленности, сельского хозяйства, транспорта, строительства, науки, культуры, образования, здравоохранения и других областей.

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В.Путин: Дорогие друзья!

В этом году золотые медали «Герой Труда Российской Федерации» вручаются в праздничный день – в День России. И прежде чем мы приступим к торжественной церемонии, хотел бы поздравить с этим знаменательным праздником всех граждан страны и наших соотечественников за рубежом, всех, для кого этот день наполнен сокровенным смыслом.

Для каждого из нас Родина – это семья и отчий дом, родная земля от Калининграда до Камчатки и Курильских островов, от северных, арктических морей до Севастополя и Крыма. На этих бескрайних просторах созидалась наша тысячелетняя история, наполненная страницами великой славы и гордости, непревзойдённого мужества предков, их веры и любви к Отечеству.

Светлое, пронзительное чувство Родины всегда, во все времена помогало нашему народу пройти через невзгоды, выстоять, сохранить себя в суровых испытаниях, ответить на любые вызовы.

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Здесь, на Поклонной горе, мы вспоминаем героев, защищавших Отечество, его свободу и независимость, и эта память едина и свята для всех поколений, для всего многонационального народа России. У нас общий исторический код, нравственные устои. Для нас безусловны уважение к человеку-труженику и защитнику Отечества, к нашей неразрывной, многовековой истории, традициям и культуре, сохранение памяти предков, почитание родителей и семьи, любовь к своей земле и незыблемость наших границ.

Это основы, которые определяют характер и судьбу нашего народа, развитие страны – и сегодня, и в будущем. И потому закономерно, что столь часто звучали предложения внести эти фундаментальные, стержневые принципы в Конституцию России. Убеждён, что такую позицию разделяет и поддерживает абсолютное большинство наших граждан.

Дорогие друзья!

Для нас любовь к Родине и к матери, подарившей нам жизнь, – чувства одного порядка. Они дают нам силы и вселяют надежду, вдохновляют на ратные подвиги и великие трудовые свершения. Так было всегда, во все исторические эпохи.

Сегодня, в День России, мы чествуем Героев Труда Российской Федерации.

Дорогие друзья, вы всецело посвящаете себя своему призванию, избранному делу, добиваетесь выдающихся результатов на производстве, в спорте, в сфере здравоохранения и культуры, своими успехами содействуете устойчивому развитию нашей страны.

Леонид Яковлевич Белых более двух десятилетий возглавляет Улан-Удэнский авиационный завод, где выпускаются вертолёты легендарного семейства «Ми». Вся Ваша жизнь связана с заводом: Вы прошли путь от электромонтёра до директора, в трудные 1990-е годы многое сделали для того, чтобы сохранить производство, уникальные кадры и технологии. Могло ведь быть и по-другому.

Сейчас предприятие уверенно наращивает мощности, является одним из флагманов отечественного авиапрома, выпускает новые модели гражданских и боевых вертолётов.

К сожалению, не смог сегодня быть в Москве Дмитрий Георгиевич Миндиашвили – выдающийся тренер, основатель знаменитой красноярской школы борьбы. Медаль Героя [Труда] будет вручена ему позднее.

Дмитрий Георгиевич воспитал десятки выдающихся спортсменов: среди его учеников – призёры самых престижных мировых первенств, в том числе Олимпийских игр. Он учит атлетов не только бороться и побеждать, но и быть достойными людьми, честными, благородными, готовыми всегда прийти на помощь.

Яркие трудовые победы и достижения Александра Евгеньевича Моторина, металлурга с поистине бесценным профессиональным опытом, неразрывно связаны с прославленной «Магниткой». Историю этого индустриального гиганта писали именно такие специалисты: грамотные, увлечённые, настоящие мастера.

За долгие годы безупречной работы Вы дали стране десятки миллионов тонн важной, стратегической продукции. В совершенстве владея секретами выплавки металла, Вы делитесь ими с молодёжью, берётесь за производственные задачи самой большой сложности.

Такие щедрые, трудолюбивые, открытые люди – настоящая опора и гордость России. И в пору испытаний мы понимаем это особенно остро, когда жизнь всё расставляет по своим местам, чётко разделяет истинные ценности и дутые, мнимые величины.

Современный мир, столкнувшись с новыми вызовами и угрозами, переосмыслил многое. По сути, все мы по-новому прочувствовали, открыли для себя высокую миссию людей в белых халатах – врачей, медицинских сестёр, работников больниц, поликлиник, служб скорой помощи. И преклоняемся перед их служением, отвагой, безграничным самопожертвованием. Конечно, очень многие из них достойны самых высоких наград.

Благородному делу спасения жизни, помощи детям всего себя посвятил и доктор Рошаль. Леонида Михайловича по праву называют «золотыми руками» и «сердцем» нашей медицины.

(Обращаясь к Л.Рошалю.) Леонид Михайлович, Вы всегда там, где трудно – мы все это очень хорошо знаем, – где требуется высшая квалификация, а подчас и мужество – это мы тоже помним, – нестандартный подход и участие, и заряжаете энергией добра всех вокруг.

Самого высокого признания заслуживает Ваше непосредственное, деятельное участие в организации неотложной хирургической и травматологической помощи детям, вклад в развитие педиатрической науки и системы охраны детского здоровья.

Особые слова хочу адресовать Юрию Мефодьевичу Соломину. Более тридцати лет Вы являетесь художественным руководителем Государственного академического Малого театра, сохраняете и преумножаете его традиции, воспитываете молодёжь.

Вы состоялись как талантливый режиссёр и блистательный актёр. На сцене и в кино сыграли десятки по-настоящему ярких, запоминающихся ролей, которые покоряют своей глубиной и бесконечным обаянием. «Адъютант его превосходительства», «ТАСС уполномочен заявить», «Блокада», «Обыкновенное чудо» – эти фильмы с Вашим участием популярны и искренне любимы многими поколениями зрителей.

Хочу от всей души поздравить всех наших Героев.

Давайте перейдём к самой процедуре.

Благодарю вас.

Продолжение следует.

MIL OSI