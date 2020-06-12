Началось бурение первой эксплуатационной скважины на Харасавэйском месторождении на Ямале

Source: Gazprom in Russian

Скважина №4051 будет пробурена на глубину 2540 м, это первая из одиннадцати в кусте газовых скважин №5. В 2020 году планируется закончить бурением 16 скважин.Символично, что этот важный этап освоения Харасавэйского месторождения состоялся в День России.

Справка

20 марта 2019 года Президент России Владимир Путин дал старт полномасштабному освоению Харасавэйского месторождения. На 2019 год была запланирована отсыпка дорог и обустройство площадок для производственных объектов. На июнь 2020 года — начало бурения эксплуатационных скважин.

Харасавэйское является вторым, после Бованенковского, опорным месторождением Ямальского центра газодобычи, созданного «Газпромом». Ямальский центр имеет ключевое значение для развития российской газовой отрасли в XXI веке.

Месторождение в основном находится на суше, частично — в акватории Карского моря. По размеру запасов газа — около 2 трлн куб. м — оно относится к категории уникальных.

Добыча газа на Харасавэйском месторождении начнется в 2023 году, проектный уровень добычи из сеноман-аптских залежей — 32 млрд куб. м газа в год. В дальнейшем компания будет осваивать более глубоко расположенные неоком-юрские залежи.

Проект разработки Харасавэйского месторождения рассчитан на 108 лет — газ будет добываться до 2131 года.

Первоочередным объектом освоения являются сеноман-аптские залежи. Предусмотрено строительство эксплуатационных газовых скважин, установки комплексной подготовки газа, дожимной компрессорной станции, транспортной и энергетической инфраструктуры. Скважины с горизонтальным окончанием для разработки морской части будут буриться с берега.

Для транспортировки добытого на Харасавэйском месторождении газа будет построен газопровод-подключение протяженностью 106 км до Бованенковского месторождения. Затем газ будет поступать в Единую систему газоснабжения России.

MIL OSI