Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#Главное#Космодромы#Восточный#Ангара12.06.2020 16:51

Оборудование для стартового стола «Ангары» отправляется на Восточный

В Северодвинске АО «Промышленные технологии» завершило строительство и испытания нового пускового стола космического ракетного комплекса «Ангара», изготовленного для Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в Госкорпорацию «Роскосмос»). В июле 2020 года его погрузят на судно «Баренц» и впервые доставят на космодром Восточный по Северному морскому пути.

Вчера, 11 июня 2020 года, из Северодвинска на космодром отправились первые, некрупногабаритные секции стартового стола под «Ангару». Эта часть оборудования, в силу относительно небольших размеров, транспортируется на космодром железной дорогой. Всего для перевозки некрупных частей пускового стола будет задействовано порядка 40 единиц железнодорожного транспорта.

В июле по Северному морскому пути на Восточный отправятся крупногабаритные составные части пускового стола под «Ангару», а также корпуса вакуумной установки. Решение переправить пусковой стол и специальное оборудование для нового стартового комплекса по воде было принято впервые, и все расчеты показали его эффективность.

Андрей Охлопков, генеральный директор ЦЭНКИ: «Мы решили попробовать наш Северный морской путь, и это оказалось более логично, более замкнуто, тем более мы имеем всю инфраструктуру для приема грузов на реке Зея».

Стартовав в Северодвинске, гигантский пусковой стол массой более 2 000 тонн последует на судне через Северный Ледовитый океан, Берингов пролив, Баренцево и Охотское моря и войдет в порт «Советская гавань». Там многотонную конструкцию перегрузят на баржу и по рекам Амур и Зея доставят на Восточный. Планируется, что стартовый комплекс доберется до космодрома к первым числам сентября.

Первый пуск ракеты-носителя «Ангара» с первого гражданского космодрома Восточный намечен на 2023 год, а уже в 2025 году «Ангара-А5» впервые выведет на орбиту пилотируемый корабль.

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