Совместное заявление «Газпромбанк» (АО) и ПАО «Газпром» в отношении ситуации с ОАО «Белгазпромбанк»

Source: Gazprom in Russian

Релиз

12 июня 2020, 19:50

«Газпромбанк» (АО) и ПАО «Газпром» как акционеры ОАО «Белгазпромбанк» заявляют о том, что 11 июня 2020 года в нарушение законодательства Республики Беларусь Правлением Национального банка Республики Беларусь были осуществлены незаконные действия по назначению и.о. председателя правления и и.о. заместителя председателя правления ОАО «Белгазпромбанк». Эти назначения сопровождались задержанием полномочных членов правления Белгазпромбанка правоохранительными органами Республики Беларусь.

Указанные действия совершены с грубым нарушением законодательства Республики Беларусь и Договора о Евразийском экономическом союзе (Астана, 29 мая 2014 года) и непосредственно затрагивают права и законные интересы российских акционеров ОАО «Белгазпромбанк», а также интересы клиентов и вкладчиков.

Акционеры ОАО «Белгазпромбанк» намерены добиваться защиты своих прав и законных интересов всеми доступными правовыми средствами, а также принимают все возможные меры для охраны интересов клиентов и обеспечения финансовой стабильности банка.

Справка

ОАО «Белгазпромбанк» создан в 1990 году и является одним из крупнейших банков Республики Беларусь, системообразующим банком для предприятий негосударственного сектора экономики Беларуси. Участвует в осуществлении крупнейших проектов в масштабе страны (рейтинговым агентством Fitch банку присвоен долгосрочный рейтинг эмитента на уровне «В» со стабильным прогнозом), вовлечен в благотворительные проекты.

В ноябре 2019 года ОАО «Белгазпромбанк» завоевал награду в номинации «Лучший банк в регионе Центральной и Восточной Европы в рамках реализации инициативы „Один пояс и один путь“ авторитетного делового издания Asiamoney.

ОАО „Белгазпромбанк“ пять лет подряд признавался лучшим банком-партнером Банка развития в рамках Программы поддержки малого и среднего предпринимательства в Республике Беларусь.

ОАО „Белгазпромбанк“ является важным элементом долгосрочного экономического сотрудничества в экономиках Республики Беларусь и Российской Федерации, акционерами и гарантами стабильности банка с российской стороны являются „Газпромбанк“ (АО) (текущая доля — 49,818%) и ПАО „Газпром“ (текущая доля — 49,818%).

Управление информации ПАО «Газпром»

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