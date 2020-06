Andra Levite: Rīgas Dzemdību nams ir stūrakmens Latvijas demogrāfijai

12. jūnijā Valsts prezidenta dzīvesbiedre Andra Levite kā Dzemdību nama fonda patronese piedalījās īpaša dāvinājuma pasniegšanā Rīgas Dzemdību nama Jaundzimušo Intensīvās terapijas nodaļai. Sarūpēts aparāts, kas turpmāk atvieglos pirmās dzīves gaitas tiem jaundzimušajiem, kuri piedzimuši priekšlaicīgi vai ar kādām veselības problēmām. Par Dzemdību nama fondam saziedotajiem līdzekļiem Rīgas Dzemdību nama Jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļas vajadzībām ir iegādāta medicīnas augstākajām prasībām atbilstoša ierīce – transkutānais skābekļa analizators, kas nodrošina nepārtrauktu un neinvazīvu asins gāzes un pulsa reālā laika uzraudzību jaundzimušajiem bez nepieciešamības veikt dūrienu 2–3 reizes dienā, lai paņemtu asins analīzes. Valsts prezidenta dzīvesbiedre Andra Levite, kura ir ārsts ginekologs un dzemdību speciālists, klātesošajiem uzsvēra aparāta nozīmīgumu ne tikai jaundzimušo aprūpē, bet arī domājot par mediķu un vecāku emocionālo un psiholoģisko veselību. Andras Levites uzruna Esiet sirsnīgi sveicināti, dārgie klātesošie! Esmu pateicīga un ļoti pagodināta, ka Rīgas Dzemdību nama fonds mani lūdza kļūt par patronesi. Īsi pastāstīšu, kāpēc par to priecājos. Daudzās pasaules ostas pilsētās ir atklāti muzeji, kas veltīti izceļotājiem. Ņujorkā – Elisa salas imigrācijas muzejs, Dublinā – Īrijas emigrācijas muzejs, Hamburgā – emigrācijas muzejs. Arī Liepājas pilsētas muzejā bija izstāde par izceļotājiem 20. gadsimta sākumā ar cerību izveidot pastāvīgu izceļotāju muzeju. Iemesli izceļošanai bija dažādi – gan bēgšana no nabadzības, gan reliģiskās brīvības meklēšana, gan arī vienkārši avantūrisms. Taču kopīgs visiem izceļotājiem bija tas, ka viņi no vecās dzīves uz jauno ņēma līdzi sev kaut ko mīļu vai noderīgu. Vēsturiskās fotogrāfijās var redzēt, piemēram, skroderi ar šujmašīnu, mācītāju ar altāra biķeri vai jaunus puišus ar līgavas bildi. Turklāt ļoti daudz izceļotāju ņēma sev līdzi spilvenu, lai jaunajā pasaulē būtu, kur likt galvu. Es, kad pārcēlos uz dzīvi Latvijā, ņēmu līdzi savas zināšanas dzemdību specialitātē. Priecājos, ka tās man noderēja gan vecajā dzīvē, gan tagad – jaunajā. Kļuvu par patronesi Rīgas Dzemdību nama fondam, jo tas atbalsta vietu, kur katru dienu sākas jauna dzīvība. Rīgas Dzemdību nams ir stūrakmens Latvijas demogrāfijai. Šeit tiešā nozīmē sākas Latvijas nākotne. Un kopš 2019. gada pie Latvijas nākotnes šūpuļa stāv arī Rīgas Dzemdību nama fonds. Man ir patiess prieks, ka Rīgas Dzemdību nama fonds šodien Dzemdību nama Jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļai nodod visām mūsdienu medicīnas augstākajām prasībām atbilstošu transkutāno skābekļa analizatoru, kas nodrošina nepārtrauktu un neinvazīvu asins gāzes un pulsa reālā laika uzraudzību jaundzimušajiem. Taču aiz šiem šķietami nesaprotamajiem burtiem un sausajiem tehniskajiem jēdzieniem slēpjas kaut kas brīnišķīgs. Mazāk sāpju mazajiem pacientiem – sāpju, kas citādāk viņiem zemapziņā iespiestos uz visu mūžu. Ir veikti pētījumi par bērniem, kuri ir bijuši intensīvās terapijas nodaļās un izjutuši šīs sāpes, viņi tās atceras. Mēs domājam, ka bērns aizmirsīs, ka duram viņam 2–3 reizes dienā, bet sāpes atstāj “pēdas” smadzenēs. Mazāk stresa visam medicīniskajam personālam. Mazāk asaru un bēdu mazo pacientu piederīgajiem. Mātei ir grūti noskatīties, ka bērnam 2–3 dienā dur, lai ņemtu asinis. Šis aparāts ir nepieciešams tiem jaundzimušajiem, kuri ir dzimuši priekšlaicīgi, kuri ir dzimuši ar iedzimtām kaitēm, īpaši sirds un plaušu, vai kuri dzemdību laikā ir piedzīvojuši ārkārtas situāciju. Intensīvās terapijas nodaļā aparāts “runās” mazo pacientu vietā un ļaus medicīniskajam personālam pareizi novērtēt viņu stāvokli un piemērot pareizo terapiju. Dažiem jaundzimušajiem, īpaši priekšlaicīgi dzimušajiem, vārda tiešām nozīmē ir jācīnās no pirmā elpas vilciena šajā pasaulē, tāpēc ir labi viņiem palīdzēt un atvieglot viņu dzīves sākumu. Priekšlaicīgi dzimušo bērnu vecāki paļaujas uz mediķu profesionālajām zināšanām un mūsdienu tehnoloģijām, kas ir radītas, lai nodrošinātu efektīvāku un mazāk sāpīgu intensīvo terapiju. Rīgas Dzemdību namā strādājošo medicīnisko personālu vieno vēlme un degsme atbalstīt topošās jaunās mātes un palīdzēt sabiedrības ķēdes vājākajam un bezpalīdzīgākajam posmam – jaundzimušajiem. Mēs ceram, kaut visiem jaundzimušajiem dzīve būtu pilnvērtīga ar neatņemamām tiesībām uz veselību un tiesībām dzīvē meklēt savu laimi. Un tomēr mēs zinām, ka daži jaundzimušie ir cietuši pāridarījumus jau pirms viņu nākšanas pasaulē. Sirsnīgs paldies Rīgas Dzemdību nama fondam un visiem ziedotājiem, Jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļas vadītājam Jurim Šleiera kungam un viņa profesionālajai un kompetentajai komandai. Jūs padarāt pasauli gaišāku! Paldies!

Source: President of Latvia in Latvian