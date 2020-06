Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Dla mediów / Zapowiedzi prasowe / Udział Prezydenta PR w obchodach 80. rocznicy pierwszego transportu polskich więźniów do KL Auschwitz

UWAGA! Obsługa medialna w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau wyłącznie dla osób akredytowanych.Akredytacje przyjmowane są do 13 czerwca 2020 r. (sobota) do godz. 10.00 na stronie: https://www.prezydent.pl/dla-mediow/akredytacje-online/auschwitz80​

Source: President of Poland in Polish