Прокуратура Татарстана организовала проверку по факту взрыва газа в Казани

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Московского района Казани по поручению прокурора Татарстана проводит проверку по факту взрыва на казанском газохранилище.

Взрыв газа произошел 12 июня 2020 года около 22 часов в наземном газохранилище емкостью 100 кубометров на казанской кустовой базе общества с ограниченной ответственностью «Газпром сжиженный газ». После взрыва возник пожар, ему присвоили четвертый номер сложности.

По предварительным данным, один человек погиб, есть пострадавшие.

На место выехали прокурор Казани и исполняющий обязанности прокурора Московского района Казани.

Надзорное ведомство выяснит все обстоятельства случившегося, способствовавшие этому причины и условия, а также проверит соблюдение требований безопасности при производстве работ на взрывоопасном объекте. Кроме того, будет дана оценка действиям сотрудников организации в режиме ЧС. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

На особый контроль в прокуратуре поставлено расследование уголовного дела, возбужденного по ст. 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах). ⠀

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