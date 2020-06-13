Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Главное#Пилотируемая космонавтика#ОКП#Набор 201813.06.2020 09:00

Тренировки кандидатов в космонавты в невесомости

При совершении космического полета космонавт подвергается воздействию ряда факторов, среди которых невесомость. Учат к ней приспособиться на Земле во время специальных тренировок с воспроизведением режимов невесомости на самолете-лаборатории Ил-76 МДК. На этапе общекосмической подготовки кандидатам в космонавты-испытатели отряда Роскосмоса необходимо выполнить 10 полетов.

Группа общекосмической подготовки набора 2018 года в составе Константина Борисова, Александра Горбунова, Александра Гребёнкина, Алексея Зубрицкого, Сергея Микаева, Кирилла Пескова, Олега Платонова и Евгения Прокопьева на этой неделе выполнила восьмую и девятую тренировки в условиях невесомости, воспроизводимой на борту самолета-лаборатории Ил-76 МДК.

Полеты проводятся с подмосковного аэродрома Чкаловский в диапазоне высот от 6 до 9 тысяч метров. На борту самолета находится врач Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина. По словам заместителя руководителя испытательно-тренировочной бригады Руслана Ельцова, задачами данных тренировок являются восстановление и отработка навыков передвижения в условиях невесомости с использованием различных элементов фиксации, выполнение точно координированных действий, а также работа с грузами.

«Программа полетов кандидатами в космонавты выполнена в полном объеме, — оценил действия участников испытаний и, в свою очередь, отметил хорошую переносимость условий невесомости всех тренируемых руководитель испытательно-тренировочной бригады Анатолий Забрусков. — С их первого полета можно было определить, что вестибулярный аппарат у них работает неплохо».

«Они демонстрируют хорошую координацию и переносимость знакопеременных перегрузок. — добавил Руслан Ельцов. — Именно цикличность повторений (перегрузка – невесомость – перегрузка) оказывает существенное влияние на организм человека. Помимо задач, которые перед ними стоят, сам полет является вестибулярной тренировкой».

Перед полетами участники набора 2018 года прошли восьмичасовой курс теоретической подготовки, в ходе которого изучили руководящие документы, ознакомились с конструкцией, техническими характеристиками самолета-лаборатории Ил-76 МДК и методикой выполнения полетов с воспроизведением невесомости, а также с объемом и содержанием упражнений и заданий, предусмотренных программой. По окончании курса сдали итоговый зачет на допуск к полетам.

Накануне тренировок с кандидатами в космонавты-испытатели была проведена предварительная подготовка, а в день — предполетная, с медицинским осмотром и инструктажем по мерам безопасности и аварийному покиданию самолета.

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