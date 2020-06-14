Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Главное#Пилотируемая космонавтика#Союз МС-17#МКС-6414.06.2020 09:10

Тренировки резервного экипажа МКС-64 по подготовке к выходу в космос

Космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Андрей Бабкин продолжают готовиться к космическому полету в составе резервного экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-17». В четверг, 11 июня 2020 года, они отработали комплексное практическое занятие на тренажере «Выход-2», на котором воспроизводится работа полетных скафандров «Орлан-МКС» и оборудования шлюзовых отсеков российского сегмента Международной космической станции в условиях моделируемой невесомости.

«Целью комплексного практического занятия с участием Антона Шкаплерова и Андрея Бабкина являлась отработка навыков по подготовке скафандра „Орлан-МКС“ к выходу в открытый космос, — отметил начальник отделения Центра подготовки космонавтов Дмитрий Зубов. — В ходе занятия космонавты на тренажере применяли свои умения по обслуживанию систем кислородного питания и терморегулирования, контролировали герметичность скафандров, выполняли замену сменных элементов».

Каждому экипажу, который отправляется на Международную космическую станцию, необходимо уметь применять комплект скафандра для внекорабельной деятельности, обслуживать его после выхода в открытый космос и переводить в режим хранения. По результатам комплексного практического занятия на специализированном тренажере «Выход-2» космонавты показали хорошие навыки. Согласно программе подготовки резервного экипажа МКС-64 к выполнению работ в открытом космосе, в дальнейшем Антон Шкаплеров и Андрей Бабкин выполнят три тренировки в скафандрах «Орлан-МКТ» на тренажере «Выход-2».

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Космонавт Антон Шкаплеров трижды работал на борту Международной космической станции. В ходе орбитальных работ два раза выходил в открытое космическое пространство. Сумма часов внекорабельной деятельности составила 14 часов 28 минут. По первой профессии — военный летчик.

Андрей Бабкин впервые отправится в космос. До зачисления в отряд космонавтов разрабатывал и совершенствовал специнструменты для внекорабельной деятельности на орбитальных станциях «Мир» и МКС. Прошел путь от специалиста и испытателя по ВКД до заместителя, а позднее начальника команды технического обслуживания в составе поисково-спасательной службы на месте посадки корабля «Союз». Его сфера деятельности была связана с исследованием организационно-технологических аспектов напланетных ВКД и поисково-спасательного обеспечения полетов перспективных транспортных кораблей нового поколений.

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