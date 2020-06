Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Dla mediów / Zapowiedzi prasowe / Wizyta Prezydenta RP w Lublinie

godz. 10.55 Wypowiedź Prezydenta RP dla mediów (dziedziniec Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Al. Racławickie 14) Wejście dziennikarzy do sektora prasowego za okazaniem ważnej legitymacji prasowej w godz. 9.45-10.30. Instalacja wozów transmisyjnych do godz. 9.00 (parking przy Kościele Akademickim pw. Św. Krzyża). Szczegółowych informacji udziela Biuro Prasowe Kancelarii Prezydenta RP, Natalia Kosowska, tel.: 721 800 209.

Source: President of Poland in Polish