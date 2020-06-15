Ветерана ООО «Газпром добыча Оренбург» поздравили с 95-летием

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15 июня 2020, 18:45

12 июня свой юбилей отметил участник Великой Отечественной войны, ветеран ООО «Газпром добыча Оренбург» Хабибулла Ахметович Байтеев.

«Этот год для ветерана вдвойне юбилейный. Недавно наша страна отметила 75-летие Великой Победы. Хабибулла Ахметович воевал и награжден за боевые заслуги. У него славная история жизни, которую на предприятии знают и помнят. Поздравлять участников Великой Отечественной войны с днем рождения — это почетная миссия, а забота о них — наша святая обязанность», — подчеркнул заместитель генерального директора ООО «Газпром добыча Оренбург» Евгений Лобачев.

Хабибулла Ахметович Байтеев за проявленное в боях мужество награжден орденами Отечественной войны I и II степеней, орденом Ленина, медалью «За Отвагу». В конце войны он был личным водителем маршала Конева. В мирное время работал в автотранспортном предприятии, обслуживавшем Оренбургский газовый комплекс.

Справка

Основные направления деятельности ООО «Газпром добыча Оренбург» — добыча, подготовка, транспортировка углеводородного сырья и ряда видов товарной продукции партнеров.

Главным поставщиком сырья является Оренбургское нефтегазоконденсатное месторождение, содержащее уникальный состав компонентов: метан, этан, пропан, бутаны, гелий, меркаптаны и др. Благодаря этому на оренбургских газоперерабатывающем и гелиевом заводах ООО «Газпром переработка» выпускаются десятки видов товарной продукции.

ООО «Газпром добыча Оренбург» — дочернее предприяие ПАО «Газпром» и ООО «Газпром переработка».

В состав предприятия входят 10 обособленных структурных подразделений.

Коллектив составляет 5,6 тысяч человек.

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