В Астраханской области прокуратура помогла свыше 40 сиротам получить жилье

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Астраханской области провела проверку соблюдения законодательства в сфере обеспечения жилищных прав детей-сирот.

Установлено, что в нарушение требований законодательства региональное правительство своевременно не обеспечило сирот благоустроенными жилыми помещениями.

В связи с этим прокуратура региона внесла и.о. председателя правительства Астраханской области представление, по результатам рассмотрения которого в июне 2020 года свыше 40 сирот обеспечены благоустроенными квартирами в г. Астрахани.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

MIL OSI