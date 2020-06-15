В Ставропольском крае бывший первый заместитель министра признан виновным в получении взятки и превышении должностных полномочий

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Промышленный районный суд г. Ставрополя вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывшего первого заместителя министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки), и четырех эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Установлено, что бывший чиновник в 2015 году получил от представителя подрядной организации взятку в размере свыше 200 тыс. рублей за подписание документов на оплату работ по строительству «Ставропольского клинического перинатального центра».

Кроме того, в период с августа по сентябрь 2016 года он незаконно заключил два государственных контракта на реконструкцию автомобильных дорог в крае на суммы свыше 335 и 50 млн рублей, а также государственные контракты на проведение строительного контроля при выполнении работ на суммы 6 млн рублей и свыше 900 тыс. рублей.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности бывшего первого заместителя министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта края и назначил ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 4,7 млн рублей. Кроме того, он лишен права занимать должности на государственной и муниципальной службе сроком на 3 года.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Уголовное преследование взяткодателя было прекращено в связи со смертью.

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