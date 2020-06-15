«Газпром газораспределение Дальний Восток» возобновляет работу клиентских центров в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

15 июня 2020, 13:45

В связи со снятием отдельных ограничительных мероприятий, введенных из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в Хабаровском крае, АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» с 15 июня возобновляет прием граждан по вопросам газоснабжения и газификации в центрах оказания услуг в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.

В период с 30 марта по 15 июня личный прием абонентов специалистами компании был приостановлен для предотвращения распространения вируса COVID-19, однако большую часть вопросов, связанных с поставкой газа, техническим обслуживанием и ремонтом газового оборудования, а также вопросов, связанных с газификацией, можно было решить с помощью дистанционных сервисов обслуживания АО «Газпром газораспределение Дальний Восток».

Для обеспечения благоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации, специалисты компании прошли все необходимые инструктажи, ежедневно проходят термометрический контроль и используют в своей работе средства индивидуальной защиты.

«В целях профилактики дальнейшего распространения коронавируса в Центрах оказания услуг нашей компании действует масочный режим. Просим наших клиентов с пониманием отнестись к данным мерам безопасности, использовать маски и соблюдать социальную дистанцию», — сказала начальник службы оказания услуг АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» Ксения Силинская.

Сервисы дистанционного обслуживания клиентов продолжат свою работу и после полного снятия режима самоизоляции. С их помощью на сайте можно передать показания прибора учета газа, оплатить счет-квитанцию за услуги газоснабжения, уточнить дату проведения планового технического обслуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, подать заявку на оказание широкого спектра платных и бесплатных услуг, а также задать все интересующие вопросы в части газификации и организации газоснабжения.

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