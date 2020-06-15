Г. Карелова: Очень важно, что социальным обязательствам придается конституционное значение

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы рассказали о социальном блоке поправок в Конституцию Российской Федерации.

Сенаторы приняли участие в онлайн пресс-конференции, посвященной социальному блоку поправок в Конституцию Российской Федерации.

Смотрите также

О сути предлагаемых поправок, касающихся вопросов здравоохранения, защиты семьи и детства, молодежной политики и других направлений социальной сферы рассказали заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области , председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы , заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Елена Бибикова БибиковаЕлена Васильевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Псковской области , а также члены Комитета Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области , Владимир Круглый КруглыйВладимир Игоревичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Орловской области и Юрий Архаров. АрхаровЮрий Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Сахалинской области

По словам Галины Кареловой, поправки в Конституцию усиливают социально ориентированный характер государства. «В Основном законе закрепляется более широкий перечень социальных гарантий, что позволит точнее раскрыть принципы социального государства. Особенно важно, что социальным обязательствам придается конституционное значение, отражаются гарантии неизменности их достигнутого уровня», — подчеркнула вице-спикер СФ.

Галина Карелова указала на возникновение новых вызовов времени и новых возможностей, поэтому внесение поправок, созвучных этой тенденции, абсолютно правомерно. «В большинстве европейских стран это делается регулярно. У нас, в России, было несколько поправок в 2008 и 2014 годах, но они не касались социальной жизни страны. Сегодня многое изменилось. Необходимо закрепить эти изменения в Основном законе – в интересах граждан», — подчеркнула вице-спикер СФ.

Необходимо закрепить эти изменения в Основном законе – в интересах граждан

Очень важно, что в Конституции РФ большое внимание уделено поправкам, которые определяют реперные точки в развитии социальной политики в России, подчеркнула Инна Святенко.

Сенатор считает, что появление понятия «Молодёжная политика» в Конституции РФ необходимо, так как в стране проживают более 35 млн человек в возрасте от 14 до 35 лет и важно, чтобы предмет ведения молодежной политики был урегулирован не только субъектами РФ, но и закреплён в Конституции. «Предложенная поправка даёт возможность формирования базового закона о молодёжной политике в РФ. Такая работа в Совете Федерации уже началась. Документом предлагается закрепить нормы, которые необходимы, чтобы определить социальные гарантии, вектор развития молодёжной политики, направленный на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи. Поправка абсолютно нова для Конституции, но уверена, что уже через несколько лет, она даст положительный эффект для миллионов людей», — сказала парламентарий.

Инна Святенко обратила внимание, что впервые прописана в Конституции забота о детях, которые являются важнейшим приоритетом государственной политики России. «Это полностью соответствует ценностным ориентирам нашего общества».

Инна Святенко

1 из 6

Галина Карелова

2 из 6

Владимир Круглый

3 из 6

Елена Бибикова

4 из 6

Татьяна Кусайко

5 из 6

Юрий Архаров

6 из 6

По мнению Елены Бибиковой, пенсии должны индексироваться не реже одного раза в год. «Если мы примем поправки в Конституцию, то приобретем уверенность в том, что размер пенсии будет расти, а социальные обязательства всегда будут для государства на первом месте», — заявила сенатор.

Законодатель пояснила, что зафиксированная в Основном Законе обязанность индексировать пенсии автоматически предусматривает наличие таких средств в бюджете страны, что очень важно для планирования и стабильности финансовой системы государства. Последние годы индексация пенсии в России проводится регулярно, однако были времена, когда пенсии не индексировались. «Теперь эта норма будет закреплена статьей в Конституции и при любых обстоятельствах индексация состоится. По данным ВЦИОМа, поправку об обязательной ежегодной индексации пенсий считают важной более 92 процентов граждан», — подчеркнула Елена Бибикова.

Сенатор напомнила, что поправки создают условия для стабильного и устойчивого роста страны и повышения благосостояния граждан. А также отметила важность укрепления социального характера государства, основанного на взаимосвязанных мерах по повышению эффективности государственного управления. «Мы достигли определенного уровня социальных гарантий и сейчас можем зафиксировать социальную ориентированность государственной политики», — добавила Елена Бибикова.

Владимир Круглый назвал весь социальный блок поправок крайне важным, в том числе приоритетные вопросы здравоохранения, как предмета совместного ведения Российской Федерации и регионов. «За органами местного самоуправления закрепляется обязанность обеспечивать в пределах своей компетенции доступность медицинской помощи. Эти поправки кардинально меняют подход государства к организации системы здравоохранения. Качественная медицинская помощь должна быть доступна в любом уголке страны», — заявил сенатор. «Если органы власти не обеспечат людям качественное лечение, это будет восприниматься как нарушение Конституции».

Сенатор выделил тему закрепления в Конституции здорового образа жизни. Этот пункт включен в основной документ страны впервые. «Одна из главных задач этой поправки — формирование культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью и здоровью окружающих. Поправки подразумевают, что государство не только должно обеспечить оказание медицинской помощи, но и создать условия для ведения здорового образа жизни», — пояснил Владимир Круглый.

Татьяна Кусайко отметила, что для районов Крайнего Севера, в частности, для Мурманской области, которую она представляет в Совете Федерации, важна также поправка, гарантирующая минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по стране. «Работающий человек не должен быть бедным, в то же время, не всегда он получает достойную зарплату. С новой поправкой в Конституцию о фиксировании размера МРОТ не ниже прожиточного минимума, думаю, что с этой проблемой удастся справиться», — отметила Татьяна Кусайко. «В этой связи во всех районах Крайнего Севера размер минимальной оплаты труда будет больше, учитывая районные коэффициенты и надбавки. Законодатель уверена, что новая поправка не только закрепит размер зарплаты, но и обеспечит защиту прав работников».

Как подчеркнул Юрий Архаров, одной из значимых поправок является поправка о недопустимости отчуждения территории. «Основная мысль заключается в том, чтобы впредь не поднимался вопрос «возвращения», например, Крыма, Курильских островов или другой части России. Под запретом любые действия и призывы, направленные на отчуждение территории», — пояснил сенатор.

Сенатор указал на то, что Россия не отказывается от международных договоров и обязательств, однако не позволит трактовать спорные вопросы в ущерб правам и свободам россиян. По словам законодателя, для жителей Сахалина и Курильских островов эта тема особенно актуальна, поскольку они граничат с сопредельным государством, у которого имеются территориальные претензии. «Мной в адрес председателя Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству были направлены соответствующие поправки, которые были учтены», — заключил Юрий Архаров.

MIL OSI