Евгений Грабчак: «Высокая надежность работы электроэнергетики в условиях пандемии стала еще одним подтверждением важности цифровизации»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 15 июня. – Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Евгений Грабчак в интервью журналу «Региональная энергетика и энергосбережение» рассказал о функционировании электроэнергетики в условиях мер, принятых для сдерживания коронавируса.

Заместитель Министра отметил, что энергосистема России продолжила работать в штатном режиме, обеспечено надежное функционирование электростанций и сетевого комплекса, сохраняется необходимый резерв сетевых и генерирующих мощностей.

«Высокая надежность работы электроэнергетики в условиях пандемии стала еще одним подтверждением важности мероприятий по цифровизации отрасли, прежде всего в области дистанционных средств коммуникации, функционирования и управления. Наличие цифровых каналов передачи данных, средств их верификации, обработки и аналитики позволяет видеть объективную картину, как в электроэнергетике, так и в других отраслях, что обеспечивает оперативность и своевременность принимаемых решений», – сообщил Евгений Грабчак.

Отвечая на вопрос о подготовке к отопительному сезону 2020 – 2021 годов, заместитель Министра рассказал, что эта работа уже ведется и серьезных отклонений не прогнозируется.

«Компании разработали соответствующие планы и активно реализуют мероприятия в соответствии со своими инвестиционными и производственными программами. В этом году ремонтная программа генерирующих компаний увеличена почти на 10%, по сетевым компаниям рост планируется на уровне 3%», – прокомментировал Евгений Грабчак.

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