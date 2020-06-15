Олег Матыцин и губернатор Магаданской области Сергей Носов обсудили развитие спортивной инфраструктуры

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 15 июня, Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин провёл рабочую встречу с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым, в ходе которой стороны обсудили вопросы развития спортивной инфраструктуры в регионе.

В настоящее время в области за счёт средств федерального и регионального бюджетов ведётся строительство универсального спортивно-оздоровительного комплекса «Президентский» в Магадане и физкультурно-оздоровительного комплекса в районном центре Палатка.

На развитие спортивной инфраструктуры в Магаданской области за период 2016-2024 гг. предусмотрено выделение бюджетных ассигнований в объёме 3 млрд 307 млн рублей, из которых: 327,5 млн рублей – в рамках Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации», 381,5 млн рублей – в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни», 2 598 млн рублей – в рамках непрограммной части Федеральной адресной инвестиционной программы.

Средства направлены на строительство спортивных объектов, а также на закупку спортивного оборудования и инвентаря для спортивных школ олимпийского резерва.

Фото: Дмитрий Жарков

Пресс-служба Минспорта России

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