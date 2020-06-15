О. Мельниченко: В ходе «правительственного часа» мы планируем рассмотреть вопрос об исполнении проектов в сферах жилья и развития городской среды

Source: Russia – Council of the Federation

С информацией по теме выступит Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ В. Якушев.

В Совете Федерации состоялось расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Провел мероприятие председатель Комитета СФ Олег Мельниченко. МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области

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Сенатор напомнил, что на 484-м заседании Совета Федерации в рамках «правительственного часа» будет рассмотрен вопрос «Об исполнении проектов в сферах жилья, развития городской среды и сокращения аварийного жилищного фонда». С информацией выступит Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев.

Олег Мельниченко отметил, что во исполнение Указа Президента России «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» с 2018 года реализуется национальный проект «Жилье и городская среда», включающий в себя федеральные проекты «Ипотека», «Жилье», «Формирование комфортной городской среды», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Олег Мельниченко

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Заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Как подчеркнул глава Комитета СФ, реализация мероприятий, предусмотренных федеральными проектами в сфере жилья и развития городской среды, направлена на создание комфортных условий для проживания граждан на территории страны.

В обсуждении вопроса приняли участие заместители Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Никита Стасишин, Юрий Гордеев и Максим Егоров.

«Одним из наиболее важных вопросов сегодня является поддержка строительства социальной, коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктур при реализации проектов по строительству жилья в регионах. Недофинансирование строительства инфраструктуры приводит к тому, что на застройщиков жилья ложится дополнительная финансовая нагрузка, что, в свою очередь влияет на стоимость жилья», — отметил Олег Мельниченко по итогам дискуссии.

По словам сенатора, Правительством РФ поддержаны предложения Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера о расширении мер поддержки проектов по строительству жилья в регионах за счет средств федерального бюджета.

«Сегодня представители Минстроя проинформировали членов Комитета о том, что инструменты поддержки региональных программ развития жилищного строительства будут расширены. Из федерального бюджета планируется выделять субсидии на строительство магистральной инженерной инфраструктуры, а также на подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. Наш Комитет неоднократно обращал внимание Правительства РФ на необходимость принятия этих мер. Мы удовлетворены информацией Минстроя России о том, что предложения Комитета поддержаны», — отметил сенатор.

В ходе заседания сенаторы рассмотрели ряд проектов федеральных законов, а также организационные вопросы работы Комитета.

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