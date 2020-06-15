О работе постоянно действующего семинара Генеральной прокуратуры Российской Федерации

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Исполнен утвержденный заместителем Генерального прокурора Российской Федерации Юрием Пономаревым план работы постоянно действующего семинара Генеральной прокуратуры Российской Федерации на первое полугодие 2020 года.

Представителями структурных подразделений Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Главной военной прокуратуры и Университета прокуратуры Российской Федерации изучены темы, объединенные в пять блоков: противодействие коррупции и повышение эффективности прокурорского надзора; практика Верховного Суда Российской Федерации в контексте постановлений Европейского Суда по правам человека; актуальные вопросы уголовного, уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации; электронный документооборот; воинская обязанность.

В условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельные занятия проведены в заочной форме посредством рассылки электронной почтой материалов участникам семинара.

Утвержденным планом работы постоянно действующего семинара Генеральной прокуратуры Российской Федерации на второе полугодие 2020 года предусмотрено изучение тем, которые предметно раскрывают особенности прохождения федеральной государственной службы в Генеральной прокуратуре Российской Федерации, в том числе в контексте противодействия коррупции; использование автоматизированных информационных комплексов в целях повышения эффективности деятельности органов прокуратуры Российской Федерации; актуальные вопросы профилактики терроризма в Российской Федерации; правотворческая деятельность, направленная на совершенствование законодательства Российской Федерации в сфере оборонно-промышленного комплекса и государственного оборонного заказа. Наряду с докладчиками от структурных подразделений Генеральной прокуратуры Российской Федерации занятия будут проводить представители Главной военной прокуратуры и Университета прокуратуры Российской Федерации.

Работа по постоянному повышению профессиональной подготовки прокурорских работников и федеральных государственных гражданских служащих Генеральной прокуратуры Российской Федерации продолжается.

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