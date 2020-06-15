Первые участники пилотного проекта «Газпром-группа» завершают свое обучение

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

15 июня 2020, 17:50

C 11 по 17 июня проходит дистанционная защита дипломных работ студентов Уфимского государственного нефтяного технического университета (УГНТУ) — первых участников пилотного образовательного проекта «Газпром-группа».

Государственная аттестационная комиссия, в состав которой вошли представители вуза и эксперты из числа руководителей служб и отделов ООО «Газпром трансгаз Уфа», заслушала 12 бакалаврских работ различной тематики. Уровень подготовки будущих специалистов по видеоконференцсвязи оценили и представители курирующего департамента ПАО «Газпром».

В своих исследованиях, направленных на решение актуальных производственных задач газовой отрасли, участники «Газпром-группы» показали глубину и последовательность, чем вызвали живой интерес у экспертов.

Реализация уникального образовательного проекта компании на базе УГНТУ началась в 2018 году. Специально сформированная группа студентов, обучающихся по ряду направлений, в течение двух лет знакомилась с основными технологическими процессами системы добычи, транспорта и хранения газа, изучала требования корпоративных нормативных документов и стандартов, применяемых в ПАО «Газпром». Участники проходили производственную практику в ООО «Газпром трансгаз Уфа» и других дочерних предприятиях и организациях ПАО «Газпром». Наряду с аудиторными занятиями и занятиями на учебно-тренировочных полигонах слушатели курса посещали производственные объекты предприятий, входящих в ассоциацию «„Газпром“ в Башкортостане».

ООО «Газпром трансгаз Уфа» и УГНТУ накопили большой опыт взаимодействия. «Газпром-группа» — это не единственный совместный проект. На базе компании успешно функционируют базовая и специализированная кафедры, лаборатории, создан научно-технический полигон, разработаны профильные программы подготовки. Все это позволяет готовить будущих специалистов с максимально быстрой адаптацией на производстве.

Справка

ООО «Газпром трансгаз Уфа» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». Осуществляет транспортировку газа потребителям Республики Башкортостан, а также транзит природного газа в страны ближнего и дальнего зарубежья.

Предприятие эксплуатирует порядка 5 тыс. км магистральных газопроводов. Годовой объем транспортируемого предприятием газа составляет около 100 млрд куб. м.

В составе компании 16 филиалов, в том числе 9 линейных производственных управлений магистральных газопроводов, 12 компрессорных цехов, 82 газоперекачивающих агрегата, 146 газораспределительных станций.

В компании действует система экологического менеджмента ISO 14001:2015. Коллектив предприятия насчитывает около 5 тыс. человек. Головной офис расположен в Уфе.

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