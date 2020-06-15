Совещание о реализации мер поддержки экономики и социальной сферы

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Уважаемые коллеги, дорогие друзья! Добрый день!

Мы договорились, что будем регулярно возвращаться к тому, как на практике реализуются наши меры поддержки граждан, социальной сферы и экономики, держать эти темы на постоянном контроле. Мы провели ряд отраслевых совещаний, где также обсуждали эти вопросы.

Хотел бы вновь подчеркнуть, принципиально значимо не только то, насколько чётко исполняются поручения, соблюдаются все сроки на уровне Правительства и ведомств, принимаются нормативные акты, перечисляются деньги в регионы. Это, безусловно, очень важно, необходимо. Но всё же это технические, наши внутренние управленческие вопросы. Главное – это результат, то, насколько ощутима и своевременна поддержка для конкретных граждан, семей, предприятий, как они сами оценивают эффективность таких мер – и на своём примере, и на ситуации своих знакомых, близких, коллег.

Поэтому сегодня в нашем разговоре (я попросил собрать самых разных людей) принимают участие люди, которые непосредственно получают социальные выплаты или приняли решение воспользоваться льготами по ипотеке, грантами на выплату зарплат для работников своих предприятий. С учётом их рассказов, жизненных ситуаций посмотрим и удачные решения, которые нужно использовать, развивать в нашей работе дальше, и проблемы, на которые следует обратить особое внимание, внести корректировки.

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Напомню, когда принимались самые первые шаги по борьбе с эпидемией, мы понимали, что вынужденные ограничения – как и во всём мире – неизбежно скажутся на деловой активности, экономике, бизнесе, а значит, и на доходах, благополучии людей. Поэтому нужно было решать две задачи: защитить безопасность людей, сработать на опережение, в целом нам это удается сделать. Необходимо было сбить развитие эпидемии и минимизировать, сгладить её негативные социальные и экономические последствия.

Логика наших действий была в том, чтобы в первую очередь, поддержать граждан, особенно семьи с детьми, обеспечить занятость, помочь предпринимателям сохранить рабочие места и трудовые коллективы.

Все пакеты мер принимались обоснованно и последовательно, с учётом развития обстановки и ситуации в экономике, на рынке труда. Объёмы и время предоставления поддержки рассчитывались так, чтобы это было максимально эффективно, чтобы помощь поступала тем, кто в ней особенно нуждается. Такой подход исключал любой популизм. Действовал принцип адресности, учёта конкретных жизненных ситуаций, с которыми столкнулись люди.

Сегодня хотел бы, прежде всего, услышать, как идёт реализация прямых социальных выплат на детей, все ли семьи, родители, которым они положены, получили их в срок и в полном объёме.

Серьёзные меры были приняты, чтобы поддержать тех, кто временно потерял работу. Особенно если это родители, которые воспитывают несовершеннолетних детей.

Большое внимание уделено поддержке самозанятых граждан. Сейчас им возвращаются налоговые платежи, которые они уплатили в прошлом году, а также предоставляется налоговый капитал для выплаты налогов в текущем году.

Среди востребованных мер назову безвозмездные субсидии на поддержку занятости (в мае и июне), которые направляются предприятиям пострадавших отраслей. Для таких предприятий также запущены программы льготного кредитования. Кроме того, льготные кредиты предоставляются и системообразующим компаниям, оказавшимся в сложной ситуации. Просил бы сегодня подробно рассказать, сколько граждан и предприятий воспользовалось этими мерами поддержки.

И наконец, было очень важно, чтобы люди и в нынешней, непростой ситуации не откладывали свои планы, в том числе и такие насущные для семьи, для каждого человека, как приобретение жилья, а напротив, получили здесь дополнительные возможности. Поэтому мы предусмотрели программу льготной ипотеки по ставке 6,5 процента, посмотрим, как она работает, что здесь нужно донастроить.

Передаю слово Министру труда и социальной защиты Антону Олеговичу Котякову. Пожалуйста, Антон Олегович.

Продолжение следует.

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