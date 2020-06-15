Укрепление экономических институтов для уверенного восстановления экономики

Source: IMF – News in Russian

(Фото: metamorworks/iStock by Getty Images)

Антуанетт Сайех

15 июня 2020 г.

Исключительные времена требуют исключительных действий. В ответ на пандемию COVID-19 МВФ оказывает странам беспрецедентную по оперативности и масштабам финансовую поддержку, чтобы помочь им защитить жизни людей и средства к существованию. Однако одной финансовой помощи будет недостаточно для экономической стабилизации и устойчивого восстановления. Чтобы добиться прочного восстановления, директивным органам потребуется укрепить экономические институты, позволяющие проводить устойчивую к потрясениям и инклюзивную политику.

Соединение развития потенциала с финансовой поддержкой

Правительствам сегодня приходится принимать трудные решения относительно экономической политики, но многие из них не имеют прочной экономической базы и технических знаний для разработки и реализации необходимых мер. Возьмем пример воздействия COVID-19 на национальные бюджеты, включая огромные потребности в расходах, потери государственных доходов и увеличение долга. Это еще более усложняет достижение Целей в области устойчивого развития, особенно для наиболее нестабильных и уязвимых стран.

В связи с этим МВФ в режиме реального времени предоставляет рекомендации по вопросам экономической политики и поддержку в развитии потенциала непосредственно более чем 160 странам для решения неотложных проблем, в частности в областях управления денежными средствами, финансового надзора, кибербезопасности и экономического управления. Продолжающиеся прямые обсуждения с директивными органами стран по вопросам развития потенциала для решения этих проблем всегда тесно взаимосвязаны с финансовой поддержкой МВФ. На сегодняшний день более 90 процентов стран, обратившихся с просьбами о предоставлении экстренного финансирования для борьбы с пандемией, также получили поддержку в развитии потенциала в виде прикладных технических рекомендаций, практических инструментов и подготовки кадров в вопросах экономической политики.

Укрепление государственных финансов и управления долгом

Обеспечение бесперебойной деятельности и защита потоков доходов имеют решающее значение в усилиях правительств по быстрой мобилизации и поддержанию внутренних ресурсов. В условиях, когда страны наращивают чрезвычайные расходы, им также важно обеспечить прочные институциональные основы и надлежащее управление, с тем чтобы деньги быстро доходили до тех, кто больше всего в них нуждается, особенно когда речь идет о расходах на здравоохранение и системы социальной защиты. МВФ сотрудничает с налоговыми ведомствами и бюджетными управлениями во многих странах, с тем чтобы помочь им восстановить работу и усилить поддержку предприятий и физических лиц без ущерба для защитных механизмов и подотчетности.

Еще более трудная задача стоит перед директивными органами в области управления долгом вследствие ухудшившихся бюджетных позиций и возросшей стоимости финансирования. МВФ предоставил немедленное облегчение бремени обслуживания долга 27 из наших беднейших стран-членов и, совместно с Всемирным банком, выступил с призывом к крупнейшим двусторонним кредиторам ввести мораторий на платежи по обслуживанию долга для беднейших стран. Управляющие долгом во всем мире сталкиваются с проблемами стратегического планирования, учета и управления в условиях пандемии COVID-19 — и работают с техническими экспертами МВФ над пересмотром и обновлением своих стратегий и систем управления долгом. Важным элементом этого процесса являются данные, поскольку они позволяют получать ключевую информацию для оценки кризисной ситуации и связанных с ней потребностей в финансировании. Для рационального управления долгом статистика имеет решающее значение. Были также подготовлены короткие «микроуроки» в форме видео на канале Института МВФ, IMF Institute’s YouTube Channel, для содействия в решении проблем данных о долге государственного сектора.

В условиях, когда правительства начинают осторожно возобновлять функционирование экономики, более прочные экономические институты позволят им лучше оценить проблемы, вызванные пандемией, и вернуться к работе над направлениями политики, способствующими расширению возможностей для всех людей в их странах, таких как преодоление неравенства, меры в отношении климата и использование преимуществ цифровых технологий.

Продолжение тесного взаимодействия

Все мы сейчас держим путь по неизведанной территории, перестраиваясь на новые формы работы. МВФ осознает это, создавая виртуальные платформы для содействия обмену знаниями, в том числе трекер политики, в котором отражаются меры, принимаемые 196 странами для борьбы с воздействием COVID-19. Опираясь на опыт нескольких десятилетий работы со странами, мы выпустили 45 публикаций специальной серии, содержащих практические рекомендации для стран по конкретным аспектам связанных с кризисом проблем экономической политики. Мы увеличили число бесплатных онлайновых курсов с целью расширения глобального доступа к экспертным знаниям МВФ по таким темам, как разработка и проведение налогово-бюджетной политики, расширение доступа к финансовым услугам и макроэкономическое управление. МВФ также использует свою глобальную сеть региональных центров развития потенциала для быстрого реагирования на возникающие потребности стран и обеспечения более тесной координации действий с партнерами по развитию.

Как бывший руководитель экономического ведомства я по собственному опыту знаю, какую важную роль могут играть экономические институты в формировании политики, затрагивающей жизнь простых людей. Кропотливая задача укрепления экономических основ — работа малоприметная, но способная оказать наибольшее влияние в долгосрочной перспективе на экономическое и социальное благополучие людей. В то время, когда мир выходит из «Великой самоизоляции», директивные органы и их партнеры по развитию должны считать формирование более надежных и устойчивых институтов одной из своих приоритетных задач.

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Антуанетт Сайех (ссылка на биографию)

Департамент коммуникаций МВФ

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