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ЦЭНКИ. Уникальный учебно-тренировочный комплекс Восточного – Новости – Госкорпорация «Роскосмос»

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#ЦЭНКИ#Главное#КЦ Восточный#Космодромы#Восточный

15.06.2020 15:55

Уникальный учебно-тренировочный комплекс Восточного

Инженеры Космического центра «Восточный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») собственными силами разработали уникальный учебно-тренировочный комплекс для практической отработки операций технологического графика подготовки и пуска ракеты космического назначения. Для этого на стартовом комплексе самого современного космодрома России учебно-тренировочными средствами оборудовали несколько классов.

В специальный комплекс входит оборудование, имитирующее стыковочные узлы борта ракеты-носителя и систем наземного технологического оборудования. С его помощью для инженеров совместного расчета подготовки и проведения пуска проводят тренировки по стыковке и расстыковке узлов разового действия к бортовым разъемным соединениям. Один из примеров учебно-тренировочного комплекса — стенд по изучению турбонасосного агрегата, который предназначен для более глубокого изучения принципа работы двигательных установок ракеты. Здесь в разрезе представлен турбонасосный агрегат и наглядно показаны его составные части.

Для качественной подготовки номеров расчета разработаны нормативы по выполнению операций технологического графика, подготовлены программы обучения с разбором типовых ошибок при выполнении работ. Особое внимание уделено изучению требований безопасности и технологической дисциплины, корректному применению средств индивидуальной защиты. Первоначально проводится индивидуальное обучение номеров расчетов, а затем проходит комплексная отработка выполнения операций в составе расчета.

Учебно-тренировочный комплекс, созданный на стартовом комплексе космодрома Восточный, уникален — аналога ему нет ни на других космодромах России, ни в военных вузах. Генеральный директор ЦЭНКИ Андрей Охлопков во время рабочего визита на Восточный особенно отметил передовые наработки специалистов космодрома, которые удалось воплотить в новейшем комплексе. Отработка всех технологических операций с использованием учебно-тренировочных средств даст российским инженерам возможность приобрести практические навыки еще до начала пусковой кампании, что поможет в дальнейшем при работе с ракетой-носителем не допустить нарушений технологической дисциплины и выполнить операции в соответствии с технологическим графиком.

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