Ю. Воробьев и В. Бондарев приняли участие в заседании Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ

Source: Russia – Council of the Federation

На заседании рассматривались основные аспекты работы по сближению и гармонизации законодательств стран, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности.

Заместитель Председателя Совета Федерации Юрий Воробьев ВоробьевЮрий Леонидовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Вологодской области и председатель Комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев БондаревВиктор Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Кировской области приняли участие в заседании руководящего органа Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) – Совета ПА ОДКБ, который прошел в формате видеоконференции.

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Мероприятие прошло под председательством Председателя Государственной Думы, Председателя ПА ОДКБ Вячеслава Володина. В нем участвовали главы парламентских делегаций государств-членов ОДКБ из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, имеющие статус наблюдателя представители Афганистана и Сербии, а также Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

Как сообщил Юрий Воробьев, на заседании рассматривались основные аспекты работы по сближению и гармонизации законодательств стран ОДКБ, которые закреплены в приоритетах председательства Российской Федерации в Организации в текущем году. Обсуждались итоги сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, прошедшей в ноябре 2019 г., обстановка в зоне ответственности организации, меры по противодействию вызовам и угрозам коллективной безопасности, ратификация международных договоров, заключенных в рамках ОДКБ. Были рассмотрены итоги реализации Программы деятельности ПА ОДКБ по сближению и гармонизации национального законодательства государств-членов ОДКБ на 2016–2020 гг. и проект аналогичного документа на 2021–2025 гг.

Заседание Совета ПА ОДКБ

«Состоявшаяся дискуссия акцентировала важность и продемонстрировала твердое намерение государств-членов ПА ОДКБ углублять законодательную поддержку и усиливать координацию по актуальным вопросам взаимодействия, особенно в условиях пандемии коронавируса», — отметил Юрий Воробьев.

Наряду с этим, по словам вице-спикера СФ, участники заседания подчеркнули особую значимость мероприятий, приуроченных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также то, что важнейшей задачей остается защита исторической правды, противодействие безнравственным попыткам фальсификации истории и героизации нацизма в угоду политической конъюнктуре, пресечение попыток пересмотра итогов Второй мировой войны.

Эти положения также закреплены в Обращении ПА ОДКБ к парламентам государств-членов Совета Европы в связи с 75-й годовщиной Победы над нацизмом во Второй мировой войне, утвержденным 29 мая 2020 г.

Принято решение, что следующее пленарное заседание и Совет Парламентской Ассамблеи ОДКБ состоятся в России.

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