Андрей Терешок принял участие в вебинаре о перспективах добычи углеводородов на шельфе

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 16 июня. – Заместитель директора Департамента добычи нефти и газа Министерства энергетики Российской Федерации Андрей Терешок принял участие в вебинаре «Международный опыт налогообложения нефтегазовой отрасли: норвежская модель и возможности ее адаптации для шельфа России».

Минэнерго России находится в постоянном контакте с другими ведомствами относительно оценки налоговых режимов нефтедобычи, в том числе и на шельфе, отметил Андрей Терешок в ходе своего выступления.

«По пилотному режиму применения налога на добавленный доход мы уже видим положительный эффект, прежде всего, по III и IV группе месторождений: по Западной Сибири, к примеру, мы видим заметный прирост и добычи, и инвестиций», – отметил он.

Шельфовая добыча при этом ведется в довольно либеральных условиях, продолжил он.

«В то же время успешных кейсов разработки месторождений пока не так много. В текущей ситуации на рынке маржинальность шельфовой добычи значительно проигрывает. Необходимо работать над мерами, которые нам позволят при общем улучшении ситуации на мировых рынках ввести новые морские месторождения. Это могут быть, к примеру, дополнительные меры по стимулированию геологоразведки за счет введения повышенного коэффициента к расходу по налогу на прибыль в размере 3.5. При этом мы сосредоточены и на развитии добычи на суше, и создании долгосрочных стимулов по росту добычи в Западной Сибири, где мы можем показать быстрый результат за счет развитой инфраструктуры и накопленной компетенции компаний», – добавил Андрей Терешок.

20.03.2020

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