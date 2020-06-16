А. Майоров: Мы надеемся в весеннюю сессию принять изменения в законодательство для недопущения экологических чрезвычайных ситуаций

Source: Russia – Council of the Federation

Комитет СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию рассмотрел вопрос о совершенствовании законодательства в сфере экологической безопасности.

Заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Алексей Майоров

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Людмила Талабаева и Вадим Николаев

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Владимир Лебедев и Елена Зленко

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Борис Невзоров, Иван Кулабухов, Игорь Зубарев и Валерий Гаевский

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Белан Хамчиев, Геннадий Орденов, Виктор Новожилов и Борис Невзоров

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Заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Алексей Кондратенко

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Заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Алексей Майоров

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В ходе заседания Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию сенаторы рассмотрели совершенствование законодательства в сфере экологической безопасности.

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Как отметил председатель Комитета СФ Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия , этот вопрос рассматривается в контексте возникшей чрезвычайной ситуации федерального уровня в г. Норильске и необходимости анализа и подготовки предложений по совершенствованию законодательства для недопущения подобной ситуации в будущем.

Сенатор напомнил, что в связи с произошедшим событием глава государства провел несколько совещаний и дал соответствующие поручения всем ответственным структурам и ведомствам.

Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Константин Румянцев проинформировал, что в настоящее время завершается работа по совершенствованию правовой базы в сфере природоохранного законодательства для предотвращения подобных ситуаций. Проходят завершающие согласования в Правительстве по законопроекту об изменениях в Федеральный закон «Об охране окружающей среды». Речь идет об обязательных требованиях к организациям, осуществляющих деятельность по разведке, переработке, транспортировке и хранению углеводородного сырья, о необходимости наличия у них планов ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов. Константин Румянцев указал, что эти планы должны получать заключения и согласования от МЧС России и Роспотребнадзора.

Комитет СФ готов активно взаимодействовать с Министерством природных ресурсов и экологии, Федеральной службой по надзору в сфере природопользования

Из важных новаций он обратил внимание на предложение ввести обязательное финансовое обеспечение для указанных организаций на случай возникновения ЧС (банковские гарантии, коллективные резервные фонды и так далее).

Кроме этого, отметил заместитель Министра, предлагается внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ) , чтобы усилить административную ответственность и увеличить штрафы для физических лиц.

По словам заместителя руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Марианны Климовой, в целях совершенствования законодательной базы предлагается ввести понятия «экологический аудит», прописать механизм экологического страхования на случай техногенных катастроф. Она также считает важным продумать методики расчета качества воды и воздуха.

Затем Константин Румянцев и Марианна Климова ответили на многочисленные вопросы членов Совета Федерации, которые касались строительства объектов в районах вечной мерзлоты, технического аудита предприятий и так далее.

Подводя итоги обсуждения, Алексей Майоров подчеркнул, что Комитет СФ готов активно взаимодействовать с Министерством природных ресурсов и экологии, Федеральной службой по надзору в сфере природопользования. «Мы надеемся, что до конца весенней сессии примем все важные изменения в законодательство, а в осеннюю сессию будем вести серьезный мониторинг их реализации», — заверил парламентарий.

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