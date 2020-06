Великая самоизоляция с глобальной точки зрения

За некоторыми исключениями, рост спредов государственных облигаций и ослабление валют стран с формирующимся рынком сейчас меньше того, что мы наблюдали во время мирового финансового кризиса. Это примечательно, учитывая что в период великой самоизоляции страны с формирующимся рынком испытали шок большего масштаба. Такое расхождение может предвещать повышение волатильности на финансовых рынках. Плохие новости из сферы здравоохранения и экономики могут привести к резкой коррекции. В подготавливаемом к выпуску «Докладе по вопросам глобальной финансовой стабильности» мы представим дополнительную информацию относительно данного расхождения. Одним из факторов данного расхождения могут быть более решительные ответные меры политики во время нынешнего кризиса. Практически повсеместно денежно-кредитная политика приобрела стимулирующий характер, крупнейшие центральные банки, впервые в их практике, оказывают беспрецедентные меры поддержки, а в cтранах с формирующимся рынком произошло смягчение денежно-кредитной политики, в том числе за счет применения нетрадиционных мер политики. В странах с развитой экономикой принимаются ощутимые дискреционные меры бюджетной политики. Бюджетная поддержка в странах с формирующимся рынком носит менее масштабный характер, которая в определенной степени имеет ограниченные бюджетные возможности. Более того, специфическая проблема, с которой на этот раз столкнулись страны с формирующимся рынком заключается в том, что неофициальный сектор, который обычно абсорбировал шоки, в условиях применения мер сдерживания не может играть эту роль и вместо этого требует поддержки. Мы сейчас находимся в самом начале второго этапа, когда многие страны начинают смягчать меры сдерживания и постепенно разрешают возобновить экономическую деятельность. Однако остается значительная неопределенность в отношении траектории восстановления. Основной проблемой при выходе из режима великой самоизоляции станет обеспечение эффективного производства и распространения вакцин и лекарств, когда они появятся, а это потребует глобальных усилий. Для отдельных стран приоритетом в укреплении доверия к процессу восстановления экономики должно оставаться сведение к минимуму неопределенности в сфере здравоохранения за счет использования таких наименее подрывающих экономику подходов, как тестирование, отслеживание и изоляция, адаптированных к конкретным условиям страны, и четкое информирование о направлении мер политики. По мере восстановления меры политики должны поддерживать перераспределение рабочей силы из сокращающихся секторов в сектора с более сильным потенциалом. МВФ совместно с другими международными организациями продолжит делать все возможное для обеспечения необходимого объема международной ликвидности, предоставления экстренного финансирования, поддержки инициативы Группы 20-ти по приостановлению выплат в счет обслуживания долга и оказания помощи странам в поддержании бремени долга на управляемом уровне. МВФ будет также оказывать консультационные услуги и поддержку за счет надзора и развития потенциала, чтобы способствовать распространению передового опыта в условиях, когда страны учатся друг у друга в этот период беспрецедентного кризиса. ***** Гита Гопинат — экономический советник и директор Исследовательского департамента Международного валютного фонда (МВФ). Она находится в отпуске для деятельности в общественных интересах из экономического факультета Гарвардского университета, где она является профессором международных исследований и экономики, стипендиатом фонда Джона Званстра. Исследования г-жи Гопинат, которые посвящены международным финансам и макроэкономике, публиковались во многих ведущих экономических журналах. Она является автором многочисленных научных статей по вопросам обменных курсов, торговли и инвестиций, международным финансовым кризисам, денежно‑кредитной политике, долгу и кризисам в странах с формирующимся рынком. Она является одним из редакторов текущего выпуска серии “Handbook of International Economics” (Справочник по международной экономике), а до этого была соредактором журнала American Economic Review и руководящим редактором журнала Review of Economic Studies. Ранее она также была содиректором программы международных финансов и макроэкономики в Национальном бюро экономических исследований (НБЭИ), приглашенным исследователем в Федеральном резервном банке Бостона и членом группы экономических советников Федерального резервного банка Нью Йорка. В 2016‑2018 годах она была экономическим советником Главного министра штата Керала, Индия. Она также входила в Консультативную группу видных деятелей Министерства финансов Индии по вопросам Группы 20-ти. Г-жа Гопинат является избранным членом Американской академии гуманитарных и естественных наук, членом Эконометрического общества и лауреатом премии выдающемуся выпускнику Университета штата Вашингтон. В 2019 году журнал Foreign Policy назвал ее одним из Ведущих мировых мыслителей, в 2014 году МВФ признал ее одним из 25 ведущих экономистов в возрасте до 45 лет, а в 2011 году Всемирный экономический форум включил ее в клуб молодых мировых лидеров (YGL). Правительство Индии присудило ей награду Pravasi Bharatiya Samman, являющуюся высшим признанием заслуг для индийцев, проживающих за рубежом. До прихода на работу в Гарвардский университет в 2005 году она была доцентом экономики в Школе бизнеса имени Бута Чикагского университета. Г-жа Гопинат родилась в Индии. Она является гражданкой США, а также имеет заграничное гражданство Индии. Она получила степень доктора экономики в Принстонском университете в 2001 году, а до этого — степень бакалавра гуманитарных наук в Колледже Леди Шри Рам и степени магистра гуманитарных наук в Делийской школе экономики и Университете штата Вашингтон.

