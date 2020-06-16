Встреча с директором ФСБ Александром Бортниковым

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Александр Васильевич, Вы хотели доложить о работе НАК – Национального антитеррористического комитета.

Пожалуйста.

А.Бортников: Владимир Владимирович, немножко из истории. Когда страна в 1990‑е годы столкнулась с волной террора на территории страны, в 2000‑е годы в том числе пришлось перестраивать систему мер противодействия терроризму, и в 2006 году в соответствии с Вашим распоряжением был создан Национальный антитеррористический комитет, началась работа по выстраиванию общегосударственной системы мер противодействия терроризму.

Следует отметить, что в сам НАК тогда вошли кроме силовиков представители федеральных органов исполнительной власти, законодательных органов, и активным образом мы стали привлекать к этой работе представителей различных структур гражданского общества, религиозных деятелей, бизнес‑сообщества, для того чтобы комплексно подойти к пониманию и реализации тех решений, которые вырабатывались НАК.

На сегодняшний момент практически выстроена система мер противодействия терроризму на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

Хочу отметить, что нам удалось совместными усилиями ликвидировать организованные бандподполья на Северном Кавказе, в результате чего удалось обеспечить безопасность проведения таких крупных международных форумов и соревнований в стране, как Универсиада 2013 года в Казани, Олимпиада 2014 года в Сочи, чемпионат Европы, который проходил в 2018 году, других различных мероприятий, в которых принимали участия представители…

В.Путин: Чемпионат мира по футболу.

А.Бортников: Да, совершенно верно.

Много что было сделано, конечно. В результате этой работы ценой, к большому сожалению, больших проблем и потерь нам удалось в десятки раз снизить проявления террористической направленности в стране, прежде всего на территории Северного Кавказа.

Приведу статистику за десять лет, с 2010 года по сегодняшний день: если в 2010 году было 778 преступлений террористической направленности, то в прошлом году – только четыре. Конечно, мы не можем гарантировать на сто процентов, что наша работа будет способствовать полной ликвидации террористической угрозы, но тем не менее мы стремимся к этому.

За эти десять лет было предотвращено 698 преступлений террористической направленности, из них 159 непосредственно террористических актов. Это тоже плоды работы как силовой составляющей федерального оперативного штаба, так и всей системы, выстроенной по линии комитета.

Много внимания уделялось и уделяется вопросам выявления пособнической базы и вопросам финансирования террористической составляющей. За эти десять лет по статистике можно сказать, что было выявлено 728 фактов финансирования террористической деятельности, вся эта деятельность была, собственно говоря, предотвращена.

Если говорить непосредственно о работе самого комитета, то мы с момента его образования большое внимание уделяли нормативно‑правовому регулированию и созданию необходимой правовой базы. Практически с нуля вся эта работа строилась, внимательнейшим образом изучали международную правовую составляющую, но тем не менее за период становления комитета было подготовлено и издано 79 федеральных законов, 30 указов Президента, 152 постановления Правительства и различных распоряжений на эту тему. То есть у нас достаточная нормативно‑правовая база, хотя, конечно же, мы периодически – с учётом анализа происходящих процессов как на территории страны, так и с учётом опыта международных организаций – вносим соответствующие коррективы в эту работу.

В этом направлении мы активным образом сотрудничаем с профильными комитетами Совета Безопасности Организации Объединённых Наций, прежде всего с такими, как Контртеррористический комитет и Исполнительный директорат КТК Совбеза ООН.

Опыт НАК востребован мировым сообществом, однозначно могу об этом сказать. Почему? Потому как по инициативе того же Совбеза ООН наш комитет каждый год по итогам года проводит брифинги в Совбезе ООН. Нашим опытом интересуются представители различных западных спецслужб и иностранных государств. Мы этой информацией делимся, конечно же, и для себя тоже нарабатываем определённый опыт.

Прекрасно понимаем, что одними силовыми методами работу по линии антитеррора решить невозможно. Поэтому одним из подходов к организации работы является профилактика преступлений террористической направленности.

С 2008 года по согласованию с Вами, при Вашей поддержке мы начали проводить работу, связанную с противодействием идеологии терроризма на территории нашей страны, была создана соответствующая программа, которая реализовывалась в последующем пятилетнем цикле плана работы по противодействию идеологии терроризма. На сегодняшний день реализуется план, который Вы утвердили на 2019–2023 годы.

Следует отметить, что в рамках профилактики, которую мы проводили на территории страны совместно с заинтересованными ведомствами, структурами, уровень радикализации населения в значительной степени снизился, это факт. Более того, хочу сказать, что это такая штучная работа, которая проводится с теми лицами, которые вовлекались либо были участниками преступной деятельности, имеющими отношение к террористической составляющей. Более 500 человек было склонено к отказу от участия в этой деятельности. Продолжаем эту работу, конечно же.

С Вашего разрешения в своё время мы начали проводить по линии Федеральной службы безопасности большую работу с нашими партнёрскими спецслужбами иностранных государств.

В.Путин: Как раз хотел спросить: на двусторонней основе?

А.Бортников: Да, эта работа – и двусторонняя, и многосторонний формат этой работы – постоянно проводится. К большому сожалению, в этом году мы перенесли наши плановые мероприятия на следующий год из‑за пандемии, но надеюсь, что мы наверстаем упущенное. Хотя опыт работы этой площадки существенным образом даёт нам возможность обмениваться информацией с нашими коллегами, помогать друг другу в выявлении и упреждении готовящихся террористических атак, оказывать соответствующее содействие, в том числе непосредственно в боевой работе.

По инициативе ФСБ в рамках того, что я сказал, мы стали продвигать идею создания единого информационного антитеррористического пространства, суть которого заключается в том, чтобы объединить информацию, которой владеют различные государства, спецслужбы и правоохранительные органы, для того чтобы можно было бы эффективным образом ею пользоваться.

В рамках реализации этой идеи в 2009 году мы начали создавать международный банк данных, базу данных, которая объединяла бы в себе различного рода информацию, касающуюся действий, событий, конкретных лиц, имеющих отношение к террористической составляющей. На сегодняшний день к этому международному банку данных подключено 56 специальных служб из 42 государств и восьми международных организаций. Дальше мы развиваем такой подход, активно используем возможности международных площадок.

Интерес к этому большой со стороны Совбеза ООН, я уже об этом говорил, они нам оказывают необходимое содействие. И конечно, по линии МИД и Совбеза России эти вопросы постоянно обсуждаются и доводятся до различных партнёрских служб и представителей иностранных государств.

Работа наша, Владимир Владимирович, строится на плановой основе. Хочу Вас проинформировать о том, что сегодня провёл очередное заседание нашего комитета, и мы обсудили вопросы, связанные с профилактикой антитеррористической составляющей в Приволжском федеральном округе.

Так что будем стремиться к тому, чтобы совершенствовать эту деятельность и повышать эффективность работы.

В.Путин: Хорошо.

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