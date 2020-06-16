В Волгограде направлено в суд уголовное дело в отношении владельца организации, не исполнившего обязанности по поставке стройматериалов на объекты долевого строительства

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура г. Волгограда утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному на основании материалов прокурорской проверки, в отношении учредителя строительной организации. Он обвиняется в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, в феврале 2016 года застройщик возводимого с привлечением средств граждан многоквартирного дома заключил со строительной фирмой договор участия в долевом строительстве жилья.

По условиям данного договора застройщик передавал фирме права на двухкомнатную квартиру в строящемся доме стоимостью более 2,7 млн рублей, а фирма должна была поставить на возводимый объект строительные материалы на указанную сумму. Однако свои обязательства фирма не исполнила, а права на квартиру в марте 2017 году переуступила третьему лицу.

Аналогичным образом фирма завладела двумя квартирами в другом строящемся с привлечением средств граждан – дольщиков многоквартирном доме общей стоимостью более 4,8 млн рублей. Оплата за указанные объекты недвижимости не произведена, а сами квартиры переоформлены на родственников учредителя фирмы.

Неисполнение фирмой обязательств по поставке стройматериалов стало одной из причин нарушения сроков возведения указанных жилых домов, что повлекло нарушения прав граждан – участников долевого строительства.

В настоящее время сделки расторгнуты, права на квартиры возвращены застройщикам.

Уголовное дело направлено прокуратурой г. Волгограда в Центральный районный суд г. Волгограда для рассмотрения по существу.

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