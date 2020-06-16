В Карелии прокуратура направила в суд уголовное дело о мошенничестве

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

В Карелии прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении участницы организованной преступной группы. Она обвиняется в совершении 13 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой), 2 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное организованной группой) и 2 преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).

По версии следствия, злоумышленница, используя базу данных, содержащую сведения о персональных данных граждан, звонила гражданам и представлялась сотрудницей Пенсионного фонда РФ.

В ходе разговора она сообщала пожилым людям ложную информацию о наличии у них права на дополнительные выплаты и убеждала их посредством электронного кошелька перевести деньги на банковский счет. Всего установлено около 200 подобных фактов.

Уголовное дело в отношении обвиняемой было выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, в рамках которого она дала подробные показания об обстоятельствах совершения ею преступлений в отношении граждан, проживающих на территории г. Петрозаводска. Общая сумма похищенных средств составила более 600 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.

По уголовному делу в отношении сообщницы злоумышленницы в настоящее время проводятся следственные действия.

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