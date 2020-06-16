В Республике Марий Эл в результате принятых прокуратурой мер погашена задолженность по заработной плате на сумму свыше 3,2 млн рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Звениговского района Республики Марий Эл в ходе проверки выявила нарушения прав трудовых работников акционерного общества «Судостроительно-судоремонтный завод имени Бутякова С.Н.».

Установлено, что перед 165 работниками предприятия образовалась задолженность по заработной плате в размере свыше 3,2 млн рублей.

Прокуратура внесла директору завода представление, а также возбудила дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства).

После вмешательства прокуратуры долги по заработной плате работникам предприятия выплачены в полном объеме.

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