Генпрокуратурой России проведена проверка исполнения наказания бывшим мэром г. Владивостока Игорем Пушкаревым и его братом Андреем Пушкаревым

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Генеральной прокуратурой РФ проведена проверка исполнения бывшим мэром г. Владивостока Игорем Пушкаревым и его братом Андреем Пушкаревым исполнения наказания, назначенного вступившим в законную силу приговором Тверского районного суда г. Москвы.

В апреле 2019 года Игорь и Андрей Пушкаревы были признаны виновными в превышении должностных полномочий и взяточничестве в особо крупном размере. По приговору суда бывшему мэру г. Владивостока назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафом в размере 500 млн. рублей, Андрею Пушкареву – 8 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет, со штрафом в размере 500 тыс. рублей и лишением права осуществлять управленческие функции в коммерческих организациях в течение 3 лет.

В ходе проверки установлено, что в результате ненадлежащего исполнения должностными лицами ФСИН России своих обязанностей были ослаблены условия пребывания Игоря Пушкарева в следственном изоляторе и отбывания им наказания в колонии на территории Приморского края.

Более того, при направлении бывшего мэра г. Владивостока в исправительную колонию на территории городского округа Спасск-Дальний ФСИН России не учтено, что там же находится подконтрольное ему и членам его семьи градообразующее предприятие – АО «Спасскцемент». Родственники многих сотрудников колонии трудоустроены на это предприятие и фактически находятся в зависимом от осужденного положении.

Кроме того, Игорь Пушкарев длительное время обладал властными полномочиями в этом городе в связи с пребыванием на различных должностях. Располагая широким кругом знакомств и связей с чиновниками в регионе, он был способен их использовать, чтобы допускаемые им нарушения условий отбывания наказания не были вскрыты и оставались без предусмотренных законом мер реагирования.

Также прокурорской проверкой установлено, что Андрей Пушкарев после вынесения приговора трудоустроился в ООО «Востокцемент», то есть именно в ту организацию, которая им использовалась для преступного обогащения. В данном обществе Андрей Пушкарев формально занимал должность консультанта. Однако по-прежнему продолжал разрешать в нем ключевые экономические и правовые вопросы, влиять на его управление.

В связи с выявленными нарушениями заместителем Генерального прокурора РФ внесено представление в ФСИН России.

По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования Игорь Пушкарев переведен в исправительную колонию строгого режима в другой субъект Российской Федерации. В отношении его брата – Андрея Пушкарева принято решение о незачете отбытого им с октября 2019 г. по март 2020 г. наказания в виде запрета на управление коммерческими организациями.

Также проверена деятельность филиала уголовно-исполнительной инспекции г. Владивостока, в которой состоит на учете Андрей Пушкарев.

Директору ООО «Востокцемент» внесено представление о недопустимости нарушения приговора суда. Руководством этого предприятия 29.05.2020 Андрей Пушкарев уволен с занимаемой должности.

За допущенные нарушения в работе пять работников ГУФСИН России по Приморскому краю привлечены к дисциплинарной ответственности.

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