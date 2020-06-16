Глобальная экономическая перезагрузка — содействие подъему более всеобъемлющего характера

Source: IMF – News in Russian

(Фото: hadynyah/iStock By Getty Images)

Кристалина Георгиева

16 июня 2020 г.

Кризис COVID-19 наносит наибольший удар по тем, кто и так уже наиболее уязвим. Это бедствие может привести к значительному увеличению неравенства в доходах. И оно может встать на пути достижений в области развития — от повышения уровня образования до уменьшения бедности. Новые оценки указывают на то, что до 100 миллионов человек во всем мире могут оказаться за чертой крайней бедности, сводя на нет все положительные сдвиги в уменьшении бедности за последние три года.

Поэтому директивные органы должны сделать все, что в их силах, чтобы содействовать более всеохватывающему подъему, — такому, который несет выгоды всем сегментам общества.

В центре внимания нашего нового исследования , подготовленного совместно со Всемирным банком для Группы 20-ти, находится вопрос о том, как расширить для людей доступ к возможностям вне зависимости от того, кто они и откуда. Более равный доступ к возможностям связан с более активным и более устойчивым ростом, а также с более высоким приростом доходов для бедных. Однако раскрытие полного потенциала всех людей — непростая задача.

Фактическое положение дел таково, что домашние хозяйства с низкими доходами сталкиваются с более высокими рисками для здоровья в связи с вирусом. На них приходится основное бремя рекордно высокой безработицы, и у них меньше возможностей для доступа к дистанционному обучению. Может также ухудшиться обеспеченность детей питанием в связи с временным прекращением доступа к питанию в школах. По оценкам ООН, более полумиллиарда детей во всем мире лишились возможности учиться из‑за закрытия школ в связи со вспышками коронавируса. После пандемии многие из них не вернутся в школьные классы, причем для девочек вероятность прекращения образования выше, чем для мальчиков.

Эти аспекты неравенства поистине шокируют, но они не являются неожиданностью. Нам известно из опыта и по результатам недавно проведенного МВФ анализа, что крупные эпидемии часто усугубляют существовавшее до них неравенство доходов.

Беспрецедентные ответные меры политики

Хорошая новость заключается в том, что органы государственного управления во всем мире предпринимают чрезвычайные меры политики для спасения жизней и защиты благосостояния. Эти меры включают дополнительные усилия по защите бедных — многие страны увеличили продовольственную помощь и адресные денежные трансферты. В мире в целом на бюджетные меры к настоящему моменту израсходовано примерно 10 трлн долларов.

Однако, учитывая глубину кризиса, необходимы значительные дополнительные усилия. В том числе меры, которые необходимы для того, чтобы избежать долговременных последствий кризиса для экономики, в частности, вследствие уменьшения количества рабочих мест и увеличения неравенства. Очевидно, что для того, чтобы избежать долговременного повышения неравенства, расширение доступа к возможностям является сейчас более жизненно важной задачей, чем когда-либо ранее.

Принимая во внимание вышесказанное, я хочу выделить три приоритетные задачи.

1. Разумное использование бюджетных стимулов

В фазе подъема потребуется осуществить значительное бюджетное стимулирование, чтобы повысить темпы роста и уровни занятости. По опыту мирового финансового кризиса мы знаем, что в странах, где отмечался более крупный спад объема производства по сравнению с докризисным уровнем тренда, как правило, происходило и более значительное увеличение неравенства.

Однако недостаточно обеспечить возобновление экономического роста. Вспомним реформы и инвестиции, осуществленные после финансового кризиса, которые придали банковским системам большую устойчивость. Нам потребуется столь же значительная активизация реформ и инвестиций на этапе восстановления, чтобы существенно улучшить экономические перспективы для большинства наиболее уязвимых людей.

Таким образом, необходимо будет обеспечить бюджетное стимулирование, приносящее пользу людям. Это означает увеличение государственных инвестиций в здравоохранение для защиты наиболее уязвимых и минимизации рисков, связанных с будущими эпидемиями. Это также означает укрепление систем социальной защиты, расширение доступа к качественному образованию, чистой воде и санитарии, инвестиции в благоприятную для климата инфраструктуру. Некоторые страны могут также расширить доступ к высококачественным услугам по уходу за детьми, что может способствовать увеличению участия женщин в рабочей силе и росту в долгосрочной перспективе.

Эти усилия имеют принципиальную значимость для достижения целей в области устойчивого развития. Но как мы можем значительно увеличить расходы, когда многие страны в настоящий момент сталкиваются с повышением государственного долга? Государственный долг в странах с формирующимся рынком увеличился до такого уровня, которого он не достигал в последние 50 лет.

МВФ и Всемирный банк выступили с инициативой приостановки платежей в счет обслуживания долга в качестве быстродействующей меры для стран, у которых нет финансовых ресурсов для принятия надлежащих мер в ответ на кризис. Группа 20-ти отреагировала на это, согласившись приостановить выплаты по официальным двусторонним кредитам беднейшим странам с 1 мая до конца 2020 года.

В среднесрочной перспективе будет возможность для повышения эффективности расходов и мобилизации большего объема государственных поступлений. Будет также возможность провести налоговые реформы — например, некоторые страны с развитой экономикой и страны с формирующимся рынком могут повысить свои верхние ставки налогов без того, чтобы вызвать замедление экономического роста. Страны могут добиться того, чтобы система налогообложения предприятий собирала обоснованную долю необычной прибыли, получаемой «выигравшими» от кризиса компаниями, в том числе, возможно, от цифровой деятельности. Необходимы также согласованные усилия по борьбе с незаконными потоками и устранению налоговых лазеек как внутри стран, так и на международном уровне.

2. Повышение потенциала следующего поколения за счет образования

Связанные с распространением вируса нарушения в системе образования создали для миллионов детей риск «образовательной бедности», означающей, что к 10-летнему возрасту они не будут уметь читать и понимать простой текст. Вследствие недостаточного доступа к качественному обучению образовательная бедность уже высока, особенно в странах с формирующимся рынком и странах с низкими доходами.



Беспокойство также вызывает долгосрочное влияние кризиса на разрывы в доходах и уровне образования. В ходе нашего исследования мы рассмотрели связь между образованием и неравенством. Увеличение в стране коэффициента Джини на 10 пунктов (а такие увеличения наблюдались в некоторых странах приблизительно во время мирового финансового кризиса) связано с существенно более низким показателем продолжительности получаемого образования — примерно на полгода. Это может вести к уменьшению доходов, получаемых человеком на протяжении всей жизни, и сохранять разрыв в доходах и распределении возможностей между поколениями.



Иными словами, защита нашего будущего означает защиту наших детей. Поэтому нам нужно больше инвестиций в образование — не только увеличение расходов на школы и потенциал дистанционного обучения, но и повышение качества образования и улучшение доступа к непрерывному обучению и программам переквалификации.

Эти усилия могут принести значительные выгоды для роста, производительности и уровня жизни. Имитационные расчеты на основе модели для такой страны, как Бразилия, показывают, что сокращение разрыва в уровне получаемого образования по сравнению со средним показателем по ОЭСР на четверть привело бы к увеличению объема производства более чем на 14 процентов.

3. Использовать силу финансовых технологий

COVID-19 подтолкнул к массовому переходу с аналоговых технологий на цифровые. Но не всем это принесло выгоды, и растущее цифровое расслоение станет одним из наследий этого кризиса.

Что может сделать государство? Одним из основных приоритетов должно стать расширение доступа семей с низкими доходами и малых предприятий к финансовым продуктам, что позволит домашним хозяйствам сглаживать потребление в условиях шоков, а коммерческим предприятиям — осуществлять продуктивные инвестиции. Эта «революция в сфере социальной интеграции» набирает силу, по мере того как правительства выдают рекордные суммы экстренных денежных трансфертов. Например, в Пакистане и Перу новые программы поддержки распространяются на треть всего населения.

В развивающихся странах задача предоставления поддержки наиболее уязвимым слоям населения может вызывать трудности, поскольку почти 70 процентов работающих занято в неформальном секторе. Но именно здесь есть множество возможностей для использования финансовых технологий. Ситуация такова, что примерно две трети всех взрослых, не пользующихся услугами банков (1,1 млрд человек), имеют мобильный телефон, и четверть — имеют доступ к интернету. Перевод обычных наличных денежных выплат, производимых государством, на счета может уменьшить количество взрослых, не охваченных банковским обслуживанием, по миру в целом на 100 миллионов человек, а в частном секторе возможности еще больше.

Безусловно, органам государственного управления также необходимо регулировать риски, связанные с финансовыми технологиями. Необходимы реформы для содействия конкуренции, усиления защиты потребителей и борьбы с отмыванием денег. Для уменьшения неравенства и содействия росту принципиально важно будет найти правильный баланс.

Наше исследование показывает, что расширение доступа к финансам и технологиям связано с более высокой мобильностью доходов между поколениями. И по нашим оценкам, в долгосрочной перспективе разница в темпах роста ВВП между странами с широким охватом финансовыми услугами и сопоставимыми странами, где этот охват является более узким, составляет от двух до трех процентных пунктов ВВП.



Во всех этих областях МВФ работает с Всемирным банком и многими другими партнерами, чтобы поддержать страны в это кризисное время. Мы твердо привержены задаче помощи уязвимым группам за счет наших практических мер технической помощи, рекомендаций по экономической политике и кредитных программ. При этом мы теперь уделяем больше внимания вопросам социальных расходов, в том числе системам защиты, здравоохранению и образованию.

По мере своего продвижения вперед всем органам государственного управления необходимо готовиться к тому, чтобы добиваться более всеохватывающего подъема. Это означает, что следует предпринимать надлежащие меры, особенно в сфере бюджетных стимулов, образования и финансовых технологий. И это означает — делиться идеями, учиться друг у друга и способствовать большему чувству солидарности.

Если выделить один урок, который мы вынесли из этого кризиса, он заключается в том, что наше общество настолько прочно, насколько прочным является положение самого слабого из его членов. Это должно стать нашим ориентиром в работе над созданием более стойкого мира после пандемии.

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Кристалина Георгиева (ссылка на биографию на основной странице)

Департамент коммуникаций МВФ

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