Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Главное#Звездная эстафета16.06.2020 10:22

«Звездная эстафета» вдохновляет на новые проекты

В этом году международному конкурсу научно-технических и художественных проектов по космонавтике «Звездная эстафета» исполняется 18 лет. За свою многолетнюю историю конкурс вдохновил и подружил тысячи школьников из разных регионов России, а последние два года к проекту, объединяющему увлеченных космосом детей, присоединились их белорусские сверстники, придав «Звездной эстафете» международный статус.

Этой весной ограничения и запреты, вызванные международной пандемией коронавируса COVID-19, привели к отмене регионального этапа «Звездной эстафеты», но при этом не помешали влюбленным в космонавтику людям объединиться в Интернет-пространстве, проявить таланты, поделиться художественными идеями космического будущего.

Так, с 7 апреля по 1 июня 2020 года в Республике Беларусь проходил первый Международный интернет-фестиваль детского и молодежного творчества «Романтика звёздных дорог», приуроченный одновременно к нескольким праздникам: ко Дню космонавтики, Международному дню астрономии (2 мая) и Международному дню космоса (21 мая). В оргкомитет Фестиваля также вошли педагоги юных участников конкурса «Звездная эстафета», вдохновленные его дружеской и творческой атмосферой, а членами жюри стали сотрудники Центра подготовки космонавтов. Организаторам интернет-проекта пришло более тысячи творческих работ от детей и молодёжи из Республики Беларусь, России и Казахстана.

Главная цель проекта — расширение международного сотрудничества в сфере образования, популяризации астрономии и космонавтики среди детей и молодежи стран-участников фестиваля. Почетным председателем жюри конкурса стал летчик-космонавт РФ, Герой России, исполнительный директор «Звездной эстафеты» Салижан Шакирович Шарипов.

«Мы увидели, что тема космоса и космонавтики по-прежнему интересна молодому поколению. Это неудивительно, специалисты космонавтики всегда на передовой, а космос таит множество загадок. Возможно, вам предстоит попытаться их разгадать», — обратился к участникам интернет-фестиваля Салижан Шакирович. — Стремитесь развивать свои способности и таланты. Ставьте для себя самую высокую планку и со временем у вас всё получится. По пути в космос многие из вас найдут свою дорогу в жизни. Главное, верить в себя, упорно трудиться и идти вслед за мечтой«.

Организаторы проекта уверены, что благодаря таким проектам, как конкурс «Звёздная эстафета» и «новорожденный» Интернет-фестиваль «Романтика звёздных дорог» появятся новые созвездия талантливых инженеров, художников, историков, литераторов, для которых космонавтика станет любимым увлечением, а может и профессией, делом всей жизни.

Традиционно осенью в Центре подготовки космонавтов планируется проведение очередного финала международного конкурса научно-технических и художественных проектов по космонавтике «Звездная эстафета». В ближайшее время на сайте ЦПК будет размещена информация об условиях и порядке проведения проекта. Следите за новостями Центра и готовьте творческие неординарные работы для участия в увлекательном космическом конкурсе для школьников от 12 до 16 лет.

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