Source: Russia Federal Space

#Центр Келдыша#Главное16.06.2020 10:50

Испытания нового ионного двигателя ИД-200 КР

Специалистами ГНЦ ФГУП «Центр Келдыша» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») успешно проведены огневые стыковочные испытания нового ионного двигателя ИД-200 КР мощностью до 3 кВт с удельным импульсом тяги до 4 500 секунд, блока управления расходом рабочего тела и разработанной НПЦ «Полюс» системы преобразования и управления СПУ-200 КР.

В настоящее время в Центре Келдыша ведется активная разработка ионных двигателей различной мощности. Особое внимание уделяется разработке и испытаниям модификаций ионных двигателей серии ИД-200, которые могут использоваться для коррекции орбиты космических аппаратов, а также для реализации миссий по освоению дальнего космоса.

Двигатель ИД-200 КР оснащен углерод-композитной ионной оптикой с повышенными механическими свойствами. В ходе испытаний отработаны алгоритмы управления двигателем. Составные части электроракетной двигательной установки планируется использовать в составе перспективных геостационарных космических аппаратов.

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