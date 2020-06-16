И. Зубарев: Поправки в законодательство будут способствовать повышению эффективности промышленного и прибрежного рыболовства

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор прокомментировал внесение изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» в части совершенствования правового регулирования отдельных видов рыболовства».

На заседании Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию был рассмотрен подготовленный депутатами Государственной Думы Александром Гордеевым, Владимиром Кашиным и Владимиром Блоцким проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» в части совершенствования правового регулирования отдельных видов рыболовства».

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Об этом сообщил член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Игорь Зубарев ЗубаревИгорь Дмитриевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Карелия .

По словам сенатора, законопроектом предлагается внести изменения в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», касающихся совершенствование норм, регулирующих промышленное и прибрежное рыболовство, а также устранения избыточного правого регулирования правоотношений в области рыболовства с учетом сформированной правоприменительной практики.

Парламентарий разъяснил, что исходя из буквального толкования нормы части 3 статьи 191 указанного Федерального закона, добыча водных биоресурсов, общий допустимый улов по которым не устанавливается, во внутренних водных объектах возможна только по договорам пользования рыболовным участком, что означает обязательное наличие рыболовных участков на этих объектах.

Законопроектом уточняется, что добыча таких водных биоресурсов осуществляется на основании договора пользования рыболовным участком только в тех определенных водных объектах, в которых такие рыболовные участки выделены. Вне рыболовных участков указанные водные биоресурсы будут добываться на основании договора пользования ими.

Комментирую нормы части 4 статьи 20 Федерального закона, Игорь Зубарев отметил, что сейчас пользователь, осуществляющий прибрежное рыболовство должен быть зарегистрирован в соответствующем прибрежном субъекте. Это вызывает различные толкования этой нормы. В целях однозначного применения она излагается в новой редакции, предусматривающей, что прибрежное рыболовство в морских водах могут осуществлять лица, зарегистрированные в прибрежном субъекте РФ, территория которого прилегает к водам рыбохозяйственного бассейна, в котором ему предоставлено право на добычу водных биоресурсов.

Сенатор уточнил, что предлагаемой законопроектом редакции части 8 статьи 31 Федерального закона квоты добычи водных биоресурсов во внутренних водных объектах будут распределяться органами исполнительной власти субъектов РФ и федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства, поскольку организация и регулирование промышленного рыболовства анадромных видов рыб во внутренних водных объектах отнесены к полномочиям федеральных органов власти.

Парламентарий указал, что часть 3 статьи 32 Федерального закона, которая определяла, что переход права на добычу водных биоресурсов от одного лица к другому лицу путем отчуждения осуществляется на основании договора, заключаемого по результатам аукциона, была признана в 2016 году утратившей силу. В этой связи полагает он норма части 4 этой статьи, которая определяет, что примерная форма такого договора утверждается Правительством РФ, утратила актуальность и подлежит признанию утратившей силу.

«С учетом сложившейся правоприменительной практики законопроектом предлагается внести уточнения, согласно которым заявление об осуществлении вида рыболовства, которое предполагается вести в расчетном году, необходимо будет подавать только при выборе осуществления прибрежного рыболовства, тогда как обязанность по подаче соответствующего заявления, в случае осуществления промышленного рыболовства исключается», — подчеркнул сенатор.

Игорь Зубарев отметил, что Комитет поддержал законопроект, поскольку его принятие позволит усовершенствовать ряд норм Федерального закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» в целях создания условий для повышения эффективности промышленного и прибрежного рыболовств, а также устранит пробелы в действующем законодательстве.

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