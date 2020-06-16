Комитет СФ по социальной политике обсудил работу ФОМС в условиях распространения коронавирусной инфекции

Source: Russia – Council of the Federation

В заседании Комитета приняла участие председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Е. Чернякова.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области провел в режиме видеоконференции заседание Комитета. Основной темой обсуждения стала работа Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) в условиях распространения коронавирусной инфекции.

В мероприятии приняла участие председатель ФОМС Елена Чернякова.

Открывая заседание, Валерий Рязанский отметил, что пандемия внесла коррективы в работу всех ведомств и министерств, в том числе бюджетных фондов. «Изменились фонды оплаты труда, соответственно, изменились поступления в фонды пенсионного страхования, медицинского страхования», — пояснил он.

Пандемия внесла коррективы в работу всех ведомств и министерств, в том числе бюджетных фондов

Сенатор обозначил ряд вопросов, возникших в связи с приостановлением оказания плановой медицинской помощи. «Финансирование медицинских организаций в это время проходило с помощью авансирования, полученные риски были покрыты с помощью государственного бюджетирования, а не с помощью медицинских страховых компаний, поэтому у нас ещё впереди много вопросов для обсуждения и их решения», — сказал Валерий Рязанский.

Заседание Комитета СФ по социальной политике

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Маргарита Павлова

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Валерий Рязанский

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Дина Оюн

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Заседание Комитета СФ по социальной политике

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Заседание Комитета СФ по социальной политике

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Заседание Комитета СФ по социальной политике

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Член профильного Комитета СФ Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области напомнила, что ранее Комитет поднимал тему о росте кредиторской задолженности медицинских организаций, в том числе из‑за сокращения субвенции на ОМС для ряда регионов в 2019–2020 гг.

«Еще до пандемии рассматривались варианты оказания помощи регионам и корректировки коэффициента дифференциации, применяемого для расчета субвенции», — отметила парламентарий.

По словам Татьяны Кусайко, в связи с тем, что в настоящее время начинается работа по подготовке бюджета на следующий финансовый период, необходимо рассмотреть возможность внесения изменений в законодательство об ОМС и в бюджет ФОМС текущего года по увеличению субвенций для регионов Северо-Запада.

В своем выступлении Елена Чернякова рассказала об основных направлениях деятельности Фонда в условиях пандемии и сообщила, что на сегодняшний день на законодательном уровне предусмотрены компенсации выпадающих доходов медицинских организаций в связи с приостановкой оказания плановой медпомощи и с переподготовкой и перепрофилированием медучреждений под работу с инфекционными заболеваниями, в том числе с COVID-19.

«Также законодательством предусмотрено, что в случае превышения порога заболеваемости компенсация дополнительных расходов, не предусмотренных базовой программой, осуществляется через нормированные страховые запасы», — отметила председатель ФОМС.

В заседании Комитета СФ также приняли участие заместитель Министра здравоохранения РФ Наталья Хорова, директор Департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки Министерства финансов РФ Светлана Гашкина, заместитель председателя ФОМС Ирина Соколова.

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