Л. Гумерова провела заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы поддержали концепции законопроектов о патентных поверенных, донастройке дистанционного образования и поддержке книжных магазинов.

Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан провела заседание Комитета. Сенатор представила законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О патентных поверенных». Она напомнила, что законопроект был внесен рядом сенаторов — членов Комитета СФ.

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Лилия Гумерова сообщила, что необходимость разработки законопроекта неоднократно обсуждалась на мероприятиях Комитета СФ и заседаниях Совета по вопросам интеллектуальной собственности при СФ. Действующий Федеральный закон был принят в 2008 г. и требует кардинального обновления.

«Сегодня для решения большинства глобальных задач, стоящих перед страной, необходимы качественные патентные услуги, определенные стандарты профессии, значительное увеличение числа самих патентных поверенных. Законопроект устанавливает правовой статус патентных поверенных, а также предусматривает наделение патентного поверенного правами и гарантиями, необходимыми для осуществления им своей деятельности и защиты прав доверителей. Это будет способствовать росту патентной активности в стране», — сказала парламентарий.

Заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Наталия Косихина

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Заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Виктор Смирнов

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Лилия Гумерова

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Заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Кроме того, Лилия Гумерова представила законопроект «О внесении изменения в статью 16 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Документ также был внесен в Государственную Думу рядом сенаторов — членов Комитета СФ.

«Никто не ставит перед собой задачу заменить традиционное образование дистанционным. Анализ существующих норм и их применения в сложившихся условиях показал, что в действующем законодательстве имеется ряд пробелов. Речь идет о донастройке дистанционного образования, которое является составной частью общеобразовательной системы», — отметила законодатель.

По словам Лилии Гумеровой, требуется законодательное закрепление положения о разграничении полномочий в координации вопросов реализации дистанционных образовательных технологий: по вопросам общего образования и среднего профессионального образования — Министерство просвещения РФ, по вопросам высшего образования — Министерство науки и высшего образования РФ.

«Принятие законопроекта потребует корректировки подзаконных нормативных правовых актов в части регламентации роли и обязанностей педагогических работников, определения полномочий преподаваемых в таком формате предметов, выполнения домашних заданий», — добавила парламентарий.

В ходе заседания член Комитета СФ Наталия Косихина КосихинаНаталия Владимировнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ярославской области представила законопроект «О внесении изменения в статью 24.1 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

По словам сенатора, предлагается отнести к социальному предпринимательству деятельность по реализации в книжных магазинах и павильонах книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой. «Это особенно актуально на фоне ситуации, сложившейся после закрытия книжных магазинов из‑за распространения коронавирусной инфекции. Ранее Правительство РФ включило книготорговлю в перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших от вируса, для первоочередной адресной поддержки. Книжные магазины смогут получить льготы по аренде, налогам и другие, что поможет их развитию и будет стимулировать появление новых магазинов, особенно в регионах», — считает парламентарий.

Члены Комитета СФ поддержали концепции указанных законопроектов, отметив, что они рассмотрены до прохождения процедуры первого чтения.

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