Н. Журавлев: В общенациональном плане действий по восстановлению экономики учтены предложения Совета Федерации

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы приняли участие в совещании, которое провел первый заместитель Председателя Правительства РФ.

Сенаторы приняли участие в совещании у первого заместителя Председателя Правительства РФ Андрея Белоусова по вопросу «О рассмотрении предложений Государственной Думы и Совета Федерации в проект общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике».

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В мероприятии в режиме видеоконференции участвовали заместители Председателя Совета Федерации Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области и Галина Карелова, КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области председатель Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, АртамоновАнатолий Дмитриевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Калужской области председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга председатель Комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга и председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко. СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы

Как рассказал Николай Журавлев, подготовка документа шла в сложных условиях пандемии и сейчас находится на завершающей стадии доработки. «Сложно переоценить его важность и значение для дальнейшего развития страны. По предложению Совета Федерации в плане учтены мероприятия по законодательному закреплению дистанционных форм занятости, обучения, получения услуг на основе цифрового профиля гражданина, развитию рынка «длинных денег», стимулированию субъектов Федерации на применение инвестиционного налогового вычета, оптимизации закупочных процедур».

Совещание Карелова

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Анатолий Артамонов

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Анатолий Артамонов и Инна Святенко

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Совещание у первого заместителя Председателя Правительства РФ Андрея Белоусова

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Инна Святенко и Галина Карелова

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Парламентарий отметил, что план носит отраслевой характер и предусматривает секторальные меры поддержки, восстановление отдельных отраслей экономики: агропромышленного комплекса, туризма, образования, культуры, связи. Будут использоваться такие механизмы как субсидирование процентных ставок по кредитам, инструменты поддержки отраслей промышленности и ряд других, которые прошли апробацию в условиях оперативного реагирования на вызов пандемии и рецессию мировой экономики.

По предложению Совета Федерации в плане учтены мероприятия по законодательному закреплению дистанционных форм занятости

«Планируя устойчивый вектор развития экономики, мы не должны забывать о том, что крупному, среднему и малому бизнесу важны четкие, прозрачные ориентиры для формирования собственных моделей развития, и меры поддержки промышленности должны носить долгосрочный и непрерывный характер, на ближайшие 5–10 лет, — отметил в своем выступлении Николай Журавлев. — Прогнозируемость такой поддержки усиливает эффект от принимаемых мер и дает нарастающий положительный результат».

Сенатор затронул тему актуализации списка жизненно необходимых товаров и мерах по их производству в достаточном объеме в целях обеспечения безопасности населения, вопрос реформирования системы ОКВЭД. Заслуживает внимания тема совершенствования критериев для отбора предприятий и отраслей для получения мер государственной поддержки, а также критериев отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, указал он.

Участники совещания обсудили также меры поддержки региональных бюджетов, включая налоговые стимулы, принятие четких планов субъектов РФ по газификации с целью ее завершения до 2030 года, структурирование программ поддержки ипотеки и застройщиков, ускорение принятия ряда законопроектов, в том числе по блокировке сайтов, распространяющих вредоносную рекламу и программное обеспечение.

Галина Карелова отметила, что в социальный блок проекта общенационального плана действий Правительства РФ вошло более двадцати предложений Совета Федерации. «Большинство предложений направлено на социальную поддержку граждан, закрепление новых форм занятости, обеспечение финансовой устойчивости медицинских организаций, а также модернизацию инфекционной службы», — отметила вице-спикер СФ.

По ее словам, при окончательной доработке плана также необходимо включить вопросы государственного страхования жизни и здоровья медицинских и социальных работников. «Работа врачей, медицинского персонала и соцработников связана с большим риском для здоровья. В период пандемии государство предоставило им дополнительные страховые гарантии, но в дальнейшем такую практику следует применять на постоянной основе».

Галина Карелова уделила особое внимание модернизации инфекционной службы. «Благодаря принятым в стране мерам удалось сдержать массовое распространение коронавируса. Однако новая реальность требует настроить всю систему инфекционной службы с учетом полученного опыта. Нам представляется необходимым дополнить план пунктом о разработке федеральной программы «Борьба с инфекционными заболеваниями», возможно в составе национального проекта «Здравоохранение». В Совете Федерации уже прорабатывается концепция федеральной программы, в которую должны войти законодательные, управленческие и административные решения. Предполагается, что в программу будут включены такие разделы, как развитие инфраструктуры и модернизация инфекционных медицинских учреждений, совершенствование программ подготовки и образовательных программ и многое другое».

Она подчеркнула необходимость государственной поддержки санаторно-курортных организаций, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства. «Российские санатории, пансионаты, дома отдыха были вынуждены закрыться из‑за коронавируса. Важно обеспечить им финансовую устойчивость, создать возможности для преодоления последствий пандемии и возращения к нормальному режиму работы. Особенно это касается детских здравниц, которые должны открыться уже в ближайшее время. Помимо этого, необходимо предоставить в полном объеме санаторно-курортные услуги льготным категориям граждан – ветеранам, инвалидам и детям».

Кроме того, важно совершенствовать меры по поддержке занятости и развитию рынка труда. «В части закрепления новых форм занятости предусмотрено обеспечение перехода работников на удаленный режим работы, в том числе комбинированный, включающий удаленную работу и работу на рабочем месте, без заключения дополнительных соглашений к трудовому договору. Предлагаем учесть в данном пункте применение всех форм гибкой занятости, в том числе комбинированной, удаленной, дистанционной, надомной работы, а также временной, сменной и сезонной работы. Также в Трудовом кодексе РФ следует определить порядок оплаты труда за «нерабочие оплачиваемые дни», объявляемые в условиях действия режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации».

Большинство озвученных предложений было поддержано, и Совет Федерации совместно с Правительством РФ начнет работу по их реализации, заключила Галина Карелова.

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