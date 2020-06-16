Олег Матыцин провёл совещание в формате видеоконференции с Министром спорта и туризма Республики Беларусь Сергеем Ковальчуком

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 16 июня, в формате видеоконференции состоялось совещание Министра спорта Российской Федерации Олега Матыцина и Министра спорта и туризма Республики Беларусь Сергея Ковальчука, в котором также приняли участие ответственные сотрудники двух ведомств.

Стороны обсудили проведение в Казани в 2020 году Первых Игр Содружества Независимых Государств, организацию и проведение совместного заседания коллегий Министерства спорта Российской Федерации и Министерства спорта и туризма Республики Беларусь, а также возобновление совместных и иных тренировочных мероприятий на спортивных базах России и Беларуси.

Олег Матыцин напомнил, что Первые Игры стран СНГ должны были пройти в конце августа 2020 года в Казани, но в связи с распространением коронавирусной инфекции было принято решение о переносе мероприятия на сентябрь.

«Игры планируется провести в первой декаде сентября этого года (предварительно с 4 по 11 сентября). В настоящее время данный вопрос находится на согласовании в Администрации Президента и Правительстве Российской Федерации, – отметил Олег Матыцин. – Надеюсь, что к этому времени все ограничения с приездом сборных команд в нашу страну будут сняты. Безусловно, Игры пройдут с соблюдением всех требований Роспотребнадзора, ведь для нас самое главное – это здоровье людей».

В Первых Играх стран СНГ ожидается участие около 3500 спортсменов в возрасте от 14 до 23 лет (в зависимости от вида спорта) из 11 стран Содружества. Будет разыграно около 230 комплектов медалей.

В спортивную программу Игр вошли соревнования по армрестлингу, бадминтону, баскетболу 3х3, боксу, борьбе на поясах и корэш, водному поло, пляжному волейболу, спортивной борьбе, гиревому спорту, дзюдо, карате, мас-рестлингу, настольному теннису, плаванию, самбо, тайскому боксу, танцевальному спорту, фехтованию, футзалу, художественной гимнастике и шахматам.

Олег Матыцин предложил провести совместное заседание коллегий Министерства спорта Российской Федерации и Министерства спорта и туризма Республики Беларусь после проведения Игр стран СНГ, ориентировочно в октябре 2020 года.

В свою очередь Серей Ковальчук предложил провести совместное заседание коллегий в белорусском Бресте, что было бы символично в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Кроме этого, в ходе встречи стороны выразили заинтересованность в возобновлении совместных тренировочных мероприятий на спортивных базах России и Беларуси. «Это особенно важно при подготовке к Играм XXXII Олимпиады в Токио (Япония), которые пройдут в 2021 году, – сказал Олег Матыцин. – Убеждён, что опыт подготовки будет полезен обеим странам. Но по конкретным датам возобновления совместных тренировочных мероприятий мы решим позже».

Олег Матыцин пригласил белорусскую сторону посетить Международный форум «Россия – спортивная держава», который в этом году пройдёт в начале октября в Екатеринбурге.

Сергей Ковальчук в свою очередь пригласил Олега Матыцина посетить с визитом Республику Беларусь, после того как эпидемиологическая ситуация улучшится и будут открыты границы между странами.

Пресс-служба Минспорта России

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