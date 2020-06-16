ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» выпустило просветительский сборник «Азбука производства»

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

16 июня 2020, 17:40

15 июня в ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» презентовали информационно-просветительский сборник «Азбука производства», раскрывающий особенности транспорта природного газа.

Книга опубликована под редакцией генерального директора компании Алексея Завгороднева. В основу сборника легли собранные за два года материалы одноименного проекта. Следуя буквам алфавита, его создатели рассказали о газовом производстве в прямом смысле слова от «А» до «Я».

«Азбука производства» в доступной форме знакомит читателя с различными технологическими процессами, рассказывает о необходимости балластировки и важности изоляции газопроводов, описывает функционал дожимных и компрессорных станций, линейной части магистральных газопроводов, акцентирует внимание на значимости внутритрубной диагностики газовых магистралей, разнообразии методов контроля качества сварных соединений и регулярности поверки средств измерений на объектах транспорта газа.

«Современное газовое производство представляет собой единую многоуровневую технологическую систему с объектами добычи, транспортировки, хранения и распределения природного газа, во многом сложную для понимания широкой аудиторией, — отметил генеральный директор ООО „Газпром трансгаз Ставрополь“ Алексей Завгороднев. — Просветительский сборник позволяет поэтапно проследить путь голубого топлива от месторождений к потребителю, разобраться с главными функциями современных газотранспортных объектов, познакомиться со спецификой основных технологических процессов, изучить технические новшества, освоить сложную производственную терминологию, связанную с эксплуатацией, диагностикой и ремонтом газотранспортного оборудования».

Легкость изложения публикаций, применение простой терминологии, структурированная подача и привлечение наглядных элементов позволили рассказать о сложном газовом производстве в занимательной и доступной форме. Ярким выразительным приемом стало использование схематических и графических способов подачи информации, помогающих детально разобраться в тонкостях процессов транспорта газа и газового оборудования.

Справка

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром».

Линейная часть магистральных газопроводов, обслуживаемых предприятием, проходит через территорию 10 субъектов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов Российской Федерации. Компания обеспечивает транспорт газа в Грузию, Армению, Турцию и республику Южная Осетия.

В состав ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» входит 18 филиалов, в том числе 10 линейных производственных управлений магистральных газопроводов.

Компания эксплуатирует 12 компрессорных станций, 19 цехов и 11 типов газоперекачивающих агрегатов, общая установленная мощность которых составляет 1035,9 МВт, а также более 360 газораспределительных станций.

В ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» успешно функционирует Единая система управления охраной труда, промышленной и пожарной безопасностью, соответствующая международной системе менеджмента в области профессиональной безопасности и охраны труда OHSAS 18000:2007.

Система экологического менеджмента газотранспортного предприятия соответствует требованиям международного стандарта ISO 14001:2015.

В компании работает более 7,5 тыс. человек. Головной офис расположен в городе Ставрополе.

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