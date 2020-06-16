Состоялось совместное заседание организационных комитетов VII Форума регионов Беларуси и России

Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятие провели заместитель Председателя Совета Федерации Ю. Воробьев и заместитель Председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь А. Исаченко.

Заместитель Председателя Совета Федерации Юрий Воробьев ВоробьевЮрий Леонидовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Вологодской области и заместитель Председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Анатолий Исаченко провели в режиме видеоконференции совместное заседание организационных комитетов VII Форума регионов Беларуси и России.

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В мероприятии приняли участие члены Совета Федерации, Совета Республики, Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, ответственный секретарь Парламентского Собрания Союза Беларуси и России Сергей Стрельченко, члены белорусского и российского организационного комитетов по подготовке Форума, представители федеральных органов исполнительной власти России и государственных органов Беларуси.

Совместное заседание организационных комитетов VII Форума регионов Беларуси и России

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Юрий Воробьев

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Юрий Воробьев

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Совместное заседание организационных комитетов VII Форума регионов Беларуси и России

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Совместное заседание организационных комитетов VII Форума регионов Беларуси и России

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Совместное заседание организационных комитетов VII Форума регионов Беларуси и России

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Совместное заседание организационных комитетов VII Форума регионов Беларуси и России

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Совместное заседание организационных комитетов VII Форума регионов Беларуси и России

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Совместное заседание организационных комитетов VII Форума регионов Беларуси и России

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«Тема Форума посвящена историческому наследию Великой Победы и объединяет наши народы. Задача сделать так, чтобы VII Форум регионов Беларуси и России стал одним из наиболее значимых событий, посвященных 75-й годовщине Победы, послужил дальнейшему развитию традиционных экономических и культурных связей регионов двух стран», — сказал Юрий Воробьев.

Тема Форума посвящена историческому наследию Великой Победы и объединяет наши народы

В ходе совещания предварительно согласованы даты проведения Форума (с 23 по 25 сентября 2020 года), а также обсуждены вопросы подготовки пленарных и секционных заседаний, деловой программы, мероприятий с участием молодежи в рамках Форума и, кроме того, заседания Межпарламентской комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь и Совета Федерации по межрегиональному сотрудничеству.

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