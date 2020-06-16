С. Белоусов: Подходы к развитию пчеловодческой деятельности в Российской Федерации нужно менять

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор прокомментировал ситуацию в отрасли отечественного пчеловодства.

На заседании Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию сенаторы утвердили итоговые рекомендации проведенного в режиме видеоконференции «круглого стола» по актуальным вопросам правового регулирования пчеловодческой деятельности в Российской Федерации.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации, представитель в СФ от законодательного органа государственной власти Алтайского края Сергей Белоусов БелоусовСергей Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края прокомментировал ситуацию в отрасли.

Сенатор отметил, что в современных условиях развития аграрной экономики России пчеловодство играет важную роль в обеспечении продовольственной безопасности страны и занятости населения, а также в сохранении биологического разнообразия и рациональном использовании земельных ресурсов. От пчеловодства зависит благополучие 200 тысяч пчеловодов, десятков тысяч специалистов, предпринимателей и сотен тысяч членов их семей.

В современных условиях развития аграрной экономики России пчеловодство играет важную роль в обеспечении продовольственной безопасности страны и занятости населения

«Наш мед любят и знают не только в Росси, но и за ее пределами. У всех на слуху знаменитый алтайский, башкирский мед, аналогов которым по их уникальным свойствам просто нет. Эти наименования зарегистрированы в качестве региональных брендов и уже стали настоящей визитной карточкой этих субъектов», — сказал законодатель.

К сожалению, признал Сергей Белоусов, в настоящее время внутренние ресурсы, обеспечивавшие поступательное развитие нашего пчеловодства, практически исчерпаны. Фальсификат занял 40 проц. российского рынка меда, в последние 3–5 лет не растут объемы производства и экспорта меда, снижается рентабельность пчеловодства и его привлекательность для российского и зарубежного бизнеса. Обострилась конкуренция на мировом рынке меда.

По словам сенатора, серьезное опасение вызывает резкое сокращение всех видов опылителей, включая семейство пчелиных. Это одна из основных угроз продовольственной безопасности страны и серьезное препятствие для развития отечественной селекции и семеноводства. Появление на российском рынке крайне опасных для пчел пестицидов, привели в прошлом году к массовой гибели пчёл во многих регионах. Такая ситуация представляет настоящую угрозу экологическому благополучию страны. «Нужно признать, что сегодня отрасль разбросана по нескольким Министерствам, а законодательная и нормативно-правовая база по регулированию пчеловодства по ведомственным приказам. А ведь не зря говорится, «у семи нянек дитя без глазу».

Сенатор уверен, что подходы нужно менять. «Приятно, что в этом смысле Минсельхоз России открыт к совместной работе. Вместе с тем, нужно подключать Министерство природных ресурсов и экологии, возвращать им функции инспекции по пчеловодству, в части контроля за экологическим состоянием территорий, на которых проводятся интенсивные обработки пестицидами и другими химикатами», — сказал парламентарий.

Сергей Белоусов констатировал, что в результате совместного обсуждения вопроса с представителями отрасли и экспертами в итоге получился всеобъемлющий солидный документ в виде рекомендаций по развитию отрасли пчеловодства, своего рода, руководство к действию как для законодателей, так и для органов исполнительной власти. Он сообщил о своей готовности продолжить работу в этом направлении, в том числе, подключиться к разработке предложений в части внесении изменений в законодательство Российской Федерации в целях урегулирования отношений в области пчеловодства.

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