Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#История16.06.2020 09:20

57 лет со дня полета Валентины Терешковой

57 лет назад, 16 июня 1963 года, с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Восток», которая вывела на околоземную орбиту космический корабль «Восток-6», впервые в мире пилотируемый женщиной-космонавтом Валентиной Терешковой. Ее позывной — «Чайка».

Во время полёта Валентина Владимировна вела бортовой журнал и делала фотографии горизонта, которые позже были использованы для обнаружения аэрозольных слоёв в атмосфере. Корабль совершил 48 витков вокруг нашей планеты, и спускаемый аппарат «Востока-6» благополучно приземлился в Баевском районе Алтайского края. Продолжительность полёта составила 2 суток 22 часа 50 минут, дальность — 1 млн 971 тыс. км.

Одновременно с ней в космосе находился космический корабль «Восток-5», запущенный двумя днями ранее — 14 июня 1963 года, пилотируемый космонавтом Валерием Быковским. Позывной — «Ястреб».

В истории полета Валентины Владимировны сохранилась фраза, произнесенная ею перед стартом: «Эй! Небо! Сними шляпу!» (изменённая цитата из поэмы Владимира Маяковского «Облако в штанах»).

Известен факт, что в 1962 году во время поиска претенденток на первый полет в космос из сотен кандидатур вместе с Валентиной Терешковой были отобраны еще четыре: Жанна Ёркина, Татьяна Кузнецова, Валентина Пономарёва, Ирина Соловьёва. Первоначально предполагался одновременный полёт двух женских экипажей, однако в марте 1963 года от этого плана отказались, и стала задача выбора одной из пяти кандидатур.

Рекорды, которые установила Валентина Терешкова:

Первая женщина-космонавт в мире (шестая среди советских космонавтов, 12-й человек в космосе);

самая молодая женщина, побывавшая в космосе — на момент полета ей было 26 лет;

единственная женщина, совершившая полет в одиночку (другие летали уже в составе экипажей);

первая женщина в истории Российской армии, имеющая звание генерал-майор авиации.

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Документальный фильм телестудии Роскосмоса (2013 год)

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