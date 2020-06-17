А. Клишас: Необходимо усилить меры парламентского контроля по проблемам, обозначенным Генеральным прокурором РФ

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор прокомментировал доклад И. Краснова о состоянии законности и правопорядка в Российской Федерации и о проделанной работе по их укреплению за 2019 год.

Информация, представленная Генеральным прокурором РФ на заседании Совета Федерации, позволяет усилить меры парламентского контроля по обозначенным проблемам, считает председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края

Сенатор прокомментировал доклад Генерального прокурора РФ Игоря Краснова о состоянии законности и правопорядка в Российской Федерации и о проделанной работе по их укреплению за 2019 год.

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«В принятом по итогам выступления Игоря Краснова Постановлении СФ предложено повысить уровень доклада и сделать его конституционной обязанностью Генерального прокурора, закрепив соответствующие положения поправкой к Конституции Российской Федерации. Представление Генеральным прокурором ежегодного доклада Совету Федерации является необходимой формой публичного диалога между нашими органами», — подчеркнул Андрей Клишас.

Как пояснил сенатор, сегодня особое значение отводится качеству медицинской помощи. В докладе отмечено, что по итогам надзора в 2019 году за исполнением законодательства о здравоохранении и лекарственном обеспечении обнаружены нарушения в деятельности Минздрава России и Росздравнадзора. «Упущения в организации надлежащего контроля за деятельностью региональных органов здравоохранения способствовали занижению нормативов территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, ненадлежащей организации такой помощи, нехватке в медицинских учреждениях отдельных специалистов и необходимого оборудования».

Андрей Клишас отметил, что в Постановлении СФ отражена необходимость принятия мер по обеспечению системного надзора за соблюдением требований законодательства при осуществлении денежных выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским и иным работникам, работникам социальных учреждений, других специальных федеральных выплат, направленных на поддержку граждан в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Органам государственной власти субъектов РФ рекомендовано взять на контроль вопрос выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским и иным работникам, а также работникам социальных учреждений в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Парламентарий указал, что в Постановлении СФ указывается на необходимость принятия мер прокурорского реагирования по соблюдению трудовых и социальных прав граждан, уделив особое внимание назначению и выплате пенсий, пособий, компенсаций и денежных выплат, а также на осуществление системного надзора за соблюдением требований законодательства при осуществлении страховых выплат, денежных выплат работникам социальных учреждений, и иных специальных федеральных выплат, направленных на поддержку граждан в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Особое внимание отводится выполнению специальной кредитной программы поддержки занятости для предприятий, осуществляющих деятельность в наиболее пострадавших отраслях экономики, проведению проверки законности решений об отказе в оказании такой финансовой помощи. Органам государственной власти субъектов РФ рекомендовано взять подобные вопросы на особый контроль.

Андрей Клишас подчеркнул, что в докладе отведено большое внимание вопросам поддержки семьи. «Институт семьи требует особой охраны и защиты. Именно поэтому поправки в Конституцию РФ предусматривают дополнительные гарантии государства по созданию условий, способствующих всестороннему развитию детей, что является важнейшим приоритетом государственной политики России, защите семьи, материнства, отцовства и детства, института брака как союза мужчины и женщины, а также по созданию условий для достойного воспитания детей в семье. Те данные, которые приводятся в докладе, подтверждают значимость и своевременность закрепления повышенного уровня гарантированности прав».

Как указал сенатор, необходим системный надзор за исполнением законодательства в области охраны окружающей среды и природопользования, принятие дополнительных мер по усилению надзора за исполнением законодательства при формировании системы обращения с отходами производства и потребления, своевременностью ликвидации накопленного вследствие несанкционированного размещения отходов вреда и последствий его причинения окружающей среде при размещении бесхозяйных отходов.

Андрей Клишас также отметил значимость мер прокурорского надзора по соблюдению прав предпринимателей, в том числе при оказании им государственной поддержки в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции.

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