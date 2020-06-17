В Иркутской области по постановлениям прокуратуры юридические лица оштрафованы на 2 млн рублей за совершение коррупционных правонарушений

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура города Шелехова Иркутской области провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции.

Установлено, что с сентября 2017 г. по октябрь 2019 г. генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Каскад-СВ», осуществляющего торговую деятельность, действуя от имени и в интересах юридического лица, ежемесячно передавал судебному приставу-исполнителю Шелеховского районного отдела судебных приставов денежное вознаграждение за снятие ареста с расчетного счета организации и не наложение ареста в будущем. Общая сумма взятки составила 200 тыс. рублей.

В октябре 2019 года этот же гражданин, являясь генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Каскад-Сервис», передал судебному приставу-исполнителю взятку в размере 20 тыс. рублей за снятие ареста с расчетного счета организации и возврат с депозитного счета отдела судебных приставов ранее арестованных денежных средств на сумму 68 тыс. рублей.

Прокуратура возбудила дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

Мировой судья судебного участка № 117 по г. Шелехову и Шелеховскому району признал ООО «Каскад-СВ» и ООО «Каскад-Сервис» виновными в совершении правонарушений и назначил наказания в виде штрафов в размере 1 млн рублей каждому.

Уголовное дело в отношении генерального директора указанных организаций, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 291 УК РФ (дача взятки), направлено прокурором для рассмотрения по существу в Шелеховский городской суд.

Уголовное дело по обвинению судебного пристава-исполнителя в получении взяток находится в производстве органов следствия.

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