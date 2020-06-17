В Ленинградской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о хищении нефтепродуктов на сумму свыше 49 млн рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Ленинградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении членов преступного сообщества, которым руководил бывший начальник ОМВД России по Киришскому району Ленинградской области. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 1, 2, 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества), п. п. «а, б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой, в особо крупном размере), п. п. «а, б» ч. 2 ст. 215.3 УК РФ (приведение в негодность нефтепродуктопровода, совершенное из корыстных побуждений группой лиц по предварительному сговору), ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение боеприпасов), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, хранение взрывных устройств).

По версии следствия, в период с 2016 года по август 2017 года начальник ОМВД России по Киришскому району Ленинградской области создал преступное сообщество, в состав которого входили сотрудники правоохранительных органов, после чего объединил под своим руководством две организованные преступные группы, специализирующиеся на совершении тяжких преступлений против собственности – хищении нефтепродуктов из нефтепроводов и нефтепродуктопроводов на территории Киришского района Ленинградской области. Общая сумма ущерба, причиненного нефтеперерабатывающим организациям составила свыше 49 млн рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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