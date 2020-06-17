В Новгородской области местные жители по требованию прокуратуры обеспечены лекарствами

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Холмская межрайонная прокуратура Новгородской области по обращению местной жительницы провела проверку в области лекарственного обеспечения.

Установлено, что заявительница, страдающая тяжелым заболеванием и являющаяся инвалидом II группы, с февраля 2020 года не обеспечена положенным ей бесплатным лекарственным препаратом ввиду отсутствия его по льготному отпуску в аптеке.

Аналогичным образом лекарствами и медицинскими изделиями не обеспечены еще 14 жителей Холмского района Новгородской области.

По данному факту межрайонный прокурор внес генеральному директору АО «Новгородфармация» представление.

В настоящее граждане обеспечены лекарствами и медицинскими изделиями.

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