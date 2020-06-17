В рамках «времени эксперта» перед сенаторами выступил член-корреспондент РАН, доктор юридических наук В. Христофоров

Source: Russia – Council of the Federation

Ученый рассказал парламентариям об архивных открытиях по теме Великой Отечественной войны.

В ходе «времени эксперта» перед сенаторами выступил член-корреспондент Российской академии наук, доктор юридических наук, профессор Василий Христофоров. Его рассказ был посвящен теме «Великая Отечественная война в международном, геополитическом и социальном измерении: архивные открытия во имя национальных интересов».

Смотрите также

«Великая Отечественная война советского народа, одержавшего Победу над нацистской Германией и ее союзниками, является важнейшим событием ХХ века. Ее результаты навсегда изменили ход истории, поставили СССР в центр мировой политики, обеспечив ему роль спасителя человечества от коричневой чумы нацизма и гаранта поддержания мира», — отметил эксперт.

В выступлении он обозначил комплекс обстоятельств, которыми продиктована особая роль Великой Отечественной войны в современной «российской политике памяти».

Эксперт затронул причины, которые объясняют «бои за историю», ведущиеся бывшими союзниками по антигитлеровской коалиции и их отношение к исторической памяти о войне. Он показал, как этот сюжет преломляется в массовом сознании россиян.

В завершение Василий Христофоров познакомил сенаторов с некоторыми историографическими подходами в отношении наиболее знаковых страниц Великой Отечественной войны.

MIL OSI